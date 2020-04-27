Ramazan bayramı 2020 ne zaman başlıyor? Ramazan bayramı tatili kaç gün? Kadir gecesi hangi gün? Üç ayların sonuncusu Ramazan ayında tutulan bir aylık orucun ardından tüm İslam alemi Ramazan bayramını kutlayacak. 2020 Ramazan Bayramı ne zaman? İçinde Kadir gecesini de barındıran Ramazan ayının sonrasında 3 günlük Ramazan bayramı idrak edilecek. İşte ayrıntılar...

Kur'an'ın Hz. Peygamber (s.a.v)'e indirilmeye başladığı gece olarak bilinen Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Bu mübarek günden sonra Müslüman dünyasında Ramazan Bayramı kutlanıyor. Arefe günü ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Ramazan bayramı 2020 detayları haberimizde.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet'in dini günler takviminde yer alan bilgiye göre 19 Mayıs günü Kadir gecesi idrak edilecek. Ardından Arefe günü ve Ramazan bayramı kutlanacak.

Ramazan Bayramı Arefe günü : 23 Mayıs 2020 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. günü : 24 Mayıs 2020 Pazar

Ramazan Bayramı 2. günü : 25 Mayıs 2020 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. günü : 26 Mayıs 2020 Salı

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Arife günü ile bilikte 4 gün sürecek olan Ramazan Bayramı, 2020 yılında haftasonuna denk geliyor. Cumartesi günü Arefe, Pazar günü de Ramazan bayramının ilk günü tatil olacak. Fakat bayramın ikinci ve üçüncü gününün resmi tatil olup olmadığı kesin olmamakla birlikte önceki yıllarda 9 gün yapılan bayram tatilinin 2020 yılında uygulanmayacağı biliniyor.