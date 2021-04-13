Ramazan ayının ilk günü namazı nedir, nasıl kılınır, ne zaman? Ramazan ayının ilk günü namazı kılınışı nasıldır?

Ramazan'ı Şerif'in ilk gece namazı 12 Nisan Pazartesiyi 13 Nisan Salı gününe bağlayan gece kılınacaktır. Aynı şekilde Ramazan ayının ilk gün namazı ise 13 Nisan Salı günü kılınacaktır. Peki, Ramazan ayı ilk gün namazı nasıl kılınır? İlk gün namazı tarifi nasıldır? vatandaşlar tarafından merak ediliyor.