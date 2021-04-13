Ramazan ayının ilk günü namazı nedir, nasıl kılınır, ne zaman? Ramazan ayının ilk günü namazı kılınışı nasıldır?
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Ramazan ayının ilk günü namazı nedir, nasıl kılınır, ne zaman? Ramazan ayının ilk günü namazı kılınışı nasıldır?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Ramazan ayının ilk günü namazı nedir, nasıl kılınır, ne zaman? Ramazan ayının ilk günü namazı kılınışı nasıldır?

Ramazan'ı Şerif'in ilk gece namazı 12 Nisan Pazartesiyi 13 Nisan Salı gününe bağlayan gece kılınacaktır. Aynı şekilde Ramazan ayının ilk gün namazı ise 13 Nisan Salı günü kılınacaktır. Peki, Ramazan ayı ilk gün namazı nasıl kılınır? İlk gün namazı tarifi nasıldır? vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Ramazan ayının ilk gün namazı ne zaman kılınır? Ramazan ayı ilk gün namazı tarifi nedir?

RAMAZAN AYININ İLK GÜN NAMAZI KILINIŞI VE TARİFİ

Rivayet olunduğuna göre : "Kişi Ramazanı Şerif'il ilk gününde 4 rekat namaz kılar. Her rekatta 1 Fatiha ve 5 kere de Ayetel Kürsi okur. Namazdan sonra da 1 kere Ayetel Kürsi okur."

(Kaynak : Muhammed Hakki en-Nazilli, Hazinetü'l-esrar)

RAMAZAN AYININ İLK GÜNÜ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Ramazan ayının ilk gün namazı 13 Nisan Salı günü kılınır. Namaz 13 Nisan Salı günü akşam namazına kadar kılınmaktadır.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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