Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 55 bine yakın vaka tespit edilirken 276 kişi hayatını kaybetti. Vaka ve ölüm sayılarındaki tırmanışın ardından milyonların gözü Ramazan ayında tam kapanma olup olmayacağına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün canlı yayında kapanmanın sinyalini verirken, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ise bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşecek. Toplantıdan çıkacak kararlar merakla bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı koronavirüs tablosunda dün son 24 saatlik verilere göre; 2203'ü semptomatik olmak üzere toplam 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 276 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 943'e, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 633 bin 925'e yükseldi. Türkiye'de dün görülen vaka ve vefat sayısı rekor olarak kayıtlara geçti. Vaka sayıları son olarak 6 Nisan'da 49 bin 584'le rekor kırmıştı.

Ramazan ayında tam kapanma mı geliyor? Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu bugün toplanıyor

GÖZLER BAKAN KOCA'NIN YAPACAĞI AÇIKLAMADA

Tüm bu gelişmelerin ardından Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Milyonların gözü Ramazan ayında çıkabilecek bir tam kapanma kararına çevrildi. Vaka ve ölüm sayılarının artması sonrası yeni tedbirlerin de gelebileceği konuşuluyor. Bakan Koca kritik toplantının ardından kameraların karşısına geçerek alınan tedbirleri açıklayacak.

ERDOĞAN KAPANMANIN SİNYALİNİ CANLI YAYINDA VERDİ

Türkiye'de vaka ve vefat sayılarının rekor üstüne rekor kırması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinden bahsederek, "Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrasına hazırlamak. Ramazan ayında rakamlarımızı düşürmeyi amaçlıyoruz, önceliğimiz sağlık" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek
Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek
Son Dakika: Türkiye'de 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi
Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 8 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 8 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
7 Nisan Çarşamba Koronavirüs tablosu açıklandı! 7 Nisan Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?
7 Nisan Çarşamba Koronavirüs tablosu açıklandı! 7 Nisan Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Burak Deniz Şeyma Subaşı Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 10:06:48. #1.14#
title