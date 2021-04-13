Ramazan ayında çekilecek 4 zikir nedir? Ramazan ayındaki önemli dört zikir Arapça'sı ve Türkçe meali!

Ramazan-ı Şerif ayında çok önemli olan dört zikir mevcut. Hadisi şerife göre kim bu 4 zikri çokça yaparsa, bütün belalar üzerinden kalkacak! Peki, Ramazan ayında çekilecek 4 zikir hangisidir? 4 zikrin Arapça'sı ve Türkçe meali nedir?

Mübarek Ramazan ayında ibadet yapmak, zikir çekmek ve namaz kılmak oldukça sevaptır. Peki hangi 4 zikir yapılmalıdır? Belalardan korunmak için hangi 4 zikir çekiliyor? Detaylar haberimizde.

RAMAZAN AYINDA YAPILACAK 4 ZİKİR

Selmân-ı Fârisî (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Şa'bân-ı Şerîf'in son günü yapmış olduğu bir konuşmasında şöyle buyurmuştur:

"...O hâlde, onda dört hasleti çoğaltın, bunların ikisiyle Rabbiniz'i râzı edersiniz, diğer ikisine de mutlaka muhtaçsınız. Rabbiniz'i kendisiyle râzı edeceğiniz iki haslet 'Lâ ilâhe illâllâh' şehâdeti ve istiğfardır. Mutlaka onlarsız duramayacağınız diğer ikisi ise Allâh'tan cennet isteyip, cehennemden O'na sığınmanızdır."

(Kaynak : İbnü Huzeyme, es-Sahîh, es-Sıyâm:8, rakam: 1887, 3/191-192; el-Beyhakî, Fezâilü'l-evkât, rakam:27, sh:146-148; Şu'abü'l-îmân, rakam:3336, 5/223-224)

Hadîs-i Şerîfteki Zikirlerin Uzun Okunuşu:

Arapça okunuşu :

Eşhedüellâ ilêhe illallahü veenne muhammederrasûlüllah, Estağfirullahellezî lê ilêhe illêhüvelhayyelhayyüme veetübüileyh, Allahümme innî eselükelcenneh, veeuzübikeminennâr.

Hadîs-i Şerîfteki Zikirlerin Kısa Okunuşu:

Arapça okunuşu :

Eşhedüellêilehe illallah, esteğfirüllah, allahümmeinnî eselükelcenneh, veeuzübikeminennâr.

(Kaynak : www.cubbeliahmethoca.com.tr)

(Teşekkür : Bu zikirlerin tariflerini, hadisleri ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)