Ramazan ayı ne zaman bitiyor? 2021 Ramazan ayının son günü ne zaman?

Ramazan ayının büyük bir çoğunluğunun bitmesiyle birlikte vatandaşlarımız ramazan ayı ne zaman bitiyor diye aratmaktadır. Peki, Ramazan ayının son günü ne zaman? Orucu en son ne zaman tutacağız? Hangi gün ramazan ayı bitecek? Ramazan'ın bitmesine kaç gün kaldı? Ramazan ayı ne zaman bitiyor? 2021 Ramazan ayının son günü ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak?

Ramazan ayının büyük bir çoğunluğunun bitmesiyle birlikte vatandaşlarımız ramazan ayı ne zaman bitiyor diye aratmaktadır. Peki, Ramazan ayının son günü ne zaman? Orucu en son ne zaman tutacağız? Hangi gün ramazan ayı bitecek? Ramazan'ın bitmesine kaç gün kaldı? Ramazan ayı ne zaman bitiyor? 2021 Ramazan ayının son günü ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak?İşte detaylar haberimizde…

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet 2021 dini günler takvimine göre, "Bin aydan daha hayırlı" olarak tasvir edilen mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek. Kadir Gecesi oruç, dua, namaz ve çeşitli ibadetler ile İslam aleminde ifa edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl bayramın birinci günü 13 Mayıs Perşembe günü idrak edilecek. Bayramın son günü ise 15 Mayıs Cumartesi günü olarak. Bayramın hafta sonuna denk gelmesinden dolayı toplam tatil günlerinin 4 gün olması bekleniyor. Konu ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama ya da duyuru yapılmadı.