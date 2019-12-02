Ramazan ayı ne zaman başlıyor, hangi ayda? Ramazan Bayramı ne zaman 2020?

02.12.2019 17:27 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:27

Ramazan bayramı kaç gün? On bir ayın sultanı Ramazan, İslam dünyasında en kutsal kabul edilen zamanlar arasında yer alıyor. Günün büyük bir kısmı oruç tutarak ibadet eden vatandaşlar, dostlarının ve ailelerinin doldurduğu sofralarla iftarlarını yapıyorlar. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takviminde; 2020 Ramazan ayının başlangıcı 24 Nisan 2020 Cuma günü olarak belirtilmiştir. Böylece vatandaşlar, 23 Nisan gecesi ilk sahuru yapacak ve 24 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacaklar. 23 Mayıs Cumartesi akşamı Ramazan ayı son bulacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan'ın ardından 23 Mayıs Cumartesi günü arefe, 24 Mayıs Pazar günü ise Ramazan Bayramı'nın ilk günüdür. Üç gün sürecek bayram 26 Mayıs Salı günü sonlanacak.

2020 Ramazan Bayramı;

24 Mayıs 2020 Pazar 1. gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. gün

26 Mayıs 2020 Salı 3. gün olarak biliniyor.

RAMAZAN AYI ÖNEMİ NEDİR?

Ay takvimine göre dokuzuncu ayın adı olarak bilinen Ramazan ayı, Müslümanlıkta büyük öneme sahiptir. Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır, "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır, oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denmiştir.

Yüce Allah Kur'an'da, " Ramazan ayı insanları kurtuluş yoluna götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.