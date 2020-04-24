Ramazan ayı koronavirüs yasakları gölgesinde başladı, ilk oruçlar tutuluyor Dünya genelinde Müslümanlar, cuma günü yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) kısıtlamaları gölgesinde Ramazan ayının ilk orucunu tutuyor. Çoğu ülkede Ramazan ayı, iftar için aile toplantıları ve toplu ibadet yasakları gibi uygulamalarla yaşanacak.

Dünya genelinde Müslümanlar, cuma günü yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) kısıtlamaları gölgesinde Ramazan ayının ilk orucunu tutuyor. Çoğu ülkede Ramazan ayı, iftar için aile toplantıları ve toplu ibadet yasakları gibi uygulamalarla geçecek.

Türkiye de dahil çoğu Asya ve Orta Doğu ülkesinde camiler ibadete kapatıldı ve iftar buluşmaları gibi birçok etkinliğe yönelik geniş çaplı yasaklar ilan edildi. Euronews.com'da Görüntüle