Ramazan ayı boyunca her akşam masal etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ramazan ayı boyunca her akşam masal etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ramazan ayı boyunca her akşam masal etkinliği

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Ramazan ayı boyunca her akşam masal etkinliği düzenleneceği belirtti.

Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor
Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor
Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar
Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Ramazan ayı boyunca her akşam masal etkinliği düzenleneceği belirtti.

Akyol yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Anadolu Masalları Projesi' kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz organizasyonunda Razaman ayı boyunca her akşam masal etkinliği düzenlenecektir. Ramazan ayında masallarda buluşmak üzere sizleri her gün akşam saat 21.00'da müdürlüğümüz Youtube kanalına bekliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mario Draghi Süleyman Soylu Vladimir Putin Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Murat Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Diego Arda Turan Caner Erkin Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ramazan ayı boyunca her akşam masal etkinliği
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 11:52:00. #1.15#

title