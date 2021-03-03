Ramazan'a kaç gün var? 2021 Ramazan hangi ay, ne zaman başlıyor? Ramazan bayramı ne zaman?
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Ramazan'a kaç gün var? 2021 Ramazan hangi ay, ne zaman başlıyor? Ramazan bayramı ne zaman?

03.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:19
Ramazan'a kaç gün var? 2021 Ramazan hangi ay, ne zaman başlıyor? Ramazan bayramı ne zaman?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla oruç ve Ramazan ayı hakkında detaylı araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, 2021 Ramazan'a kaç gün var? an hangi ay, ne zaman başlıyor? Ramazan bayramı ne zaman?

Ramazan ayının feyzinden istifade etmek ve oruç ile sıhhat bulmak isteyenler Ramazan ayının gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Ramazan'a kaç gün var? 2021 Ramazan hangi ay, ne zaman başlıyor? Ramazan bayramı ne zaman?

2021 RAMAZAN HANGİ AY, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler takvimine göre 2021 Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. Oruç tutmak isteyen Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk oruç için sahura kalkacak. Ramazan ayı 12 Mayıs'ta bitecek. Ramazan ayı müslümanların gündelik hayatlarındaki düzenin değiştiği, zamanın farklı şekilde tanzim edildiği bir aydır. Çalışma ile ilgili herhangi bir sınırlama olmayan oruç vakti akşam ezanıyla birlikte sona erer ve üzerinde ne olursa olsun coşkuyla beklenen iftar sofraları kurulur. Eş-dost, fakir-fukara, konu-komşu ve mahalleli ile senenin diğer aylarınki ile karşılaştırılamayacak nisbette kalabalık iftar sofralarında bir araya gelinir. Gecenin bir kısmı ise ibadet ve sonraki güne hazırlık olan sahur yemeği ile geçirilir.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayının bitiminde kutlanan Ramazan Bayramı ise bu sene 13 Mayıs'ta başlayacak. Mayıs ayının 13, 14, 15'i Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

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