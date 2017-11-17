Rally Halikarnassos Başladı

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), DHA)- BODRUM'da her türlü arazi aracının katılımıyla gerçekleşecek 'Rally Halikarnassos' yarışı bugün başladı.



Transanatolia Rally Raid ve TR Extreme tarafından, Bodrum Belediyesi ile Çağdaş İnşaat'ın destekleriyle düzenlenen 'Rally Halikarnassos' yarışı, bugün başladı. Bodrum ve Gökova Körfezi çevresinde yaklaşık 550 kilometrelik parkurda gerçekleşecek yarışın ilk gününde yarışmacılar, ter döktü. Günün ilk yarışı, Gerenkuyu Mevkii'nden start alarak dağ yolundan Mumcular bölgesinde yapıldı. Hollanda, İngiltere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ekiplerin katıldığı yarışmada 88 sporcu, 66 araç ile mücadele etti. Yarışlarda bugün için iki yarış daha düzenlenecek.



START ALANINA GİDERKEN KAZA



Öte yandan kamp alanından start alanına gitmek için verilen rotayı kullanan ve 34 HK 7123 plakalı motoru ile yarışmaya İstanbul'dan katılan Koray Özkaplan, Kızılağaç Mahallesi çıkışında birden anayola çıkan Baki Sertkaya idaresindeki 48 PA 025 plakalı hafif ticari araç ile çarpışarak hafif yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özkaplan'ın bacağında doku zedelenmesi olduğu öğrenildi.



