Rakka'da Kirli Ceset Ticareti! PKK Enkazdan Çıkan Cesetler İçin 100 Bin TL İstiyor

ABD ağır bombardımanla Rakka'nın yüzde 87'sini harabeye çevirdi, enkaz altında 3 bin kadar ceset var. Cenazeleri bile ticarete çeviren PKK'lı teröristler, yakınlarına ulaşmak isteyenlerden 4-5 milyon Suriye lirası (yaklaşık 100 bin TL) istiyor.

ABD'nin günde 37 ton bombayla harabeye çevirdiği Rakka, bugünlerde ceset ticaretine sahne oluyor. Yüzde 87'si enkaza dönüşmüş kadim kentin yıkıntıları altında binlerce sivilin cesedi var. Katliamı fırsata çeviren PKK'lı teröristler, bombardımanda evlerinin, işyerlerinin altında kalarak can veren Rakkalıların ailelerine ulaşarak onlardan para istiyor. Enkazdan çıkaracakları ceset başına milyonlarca Suriye Lirası talep eden örgüt, acılı ailelere 'kemikleri güven içinde gömmeyi' vaat ediyor. Yeni Şafak Rakkalı mağdur ailelerle konuştu. Acılı aileler halen hiçbir sivilin dönüşüne izin verilmeyen Rakka'da PKK-ABD ittifakının kirli yüzünü ve devam eden ceset ticaretini anlattı.

3 BİN KİŞİ ENKAZDA

Şehir genelinde halen 3 binden fazla cesedin enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. PKK'nın, defni karşılığında büyük paralar istediği isimlerin başında Suriyeli ünlü doktor Kays Seyyid Ahmed (67) geliyor. Doktor Ahmed'in kardeşi Kahtan Ahmed, abisinin naaşı için PKK'nın 4,5 milyon Suriye Lirası istediğini söyledi. Şu an 4-5 milyon Suriye Lirası yaklaşık 100 bin Türk Lirası'na tekabül ediyor. İç savaşın sürdüğü ülkede 600-700 bin Suriye Lirası ile iyi bir ev alınabiliyor

ENKAZ DEMİRİ PAZARLIĞA DAHİL

Rakka mezaliminde katledilenler arasında Suriye eski Başsavcısı İbrahim el-Garraf da bulunuyor. Eski Suriye Başsavcısı, 16 Temmuz 2017'de Doktor Kays Seyyid Ahmed ve Doktor Alaeddin Hammam ile aynı kaderi paylaşarak Rakka'daki evinde yine ABD bombalarıyla öldürüldü. Garraf'ın akrabalarından Ümmi Süleym, örgütün alçak teklifi ve cenazenin teslim sürecini Yeni Şafak'a anlattı. Türkiye'de bir okulda öğretmenlik yapan Ümmi Süleym, eski başsavcının cenazesinin teslim edilmesi karşılığında PKK'ya 5 milyon Suriye Lirası ödediklerini kaydetti. "PKK'nın Rakka'daki elebaşısı bizden hem 5 milyon Suriye Lirası istedi hem de artık enkaz olan evin demirlerini de pazarlık konusu yaptı. O an adeta kanımın donduğunu hissettim" diyen Süleym, Garraf'ın cenazesini o öldükten ancak 6 ay sonra defnedebildiklerini anlattı. Tabii PKK'nın şart koştuğu rakam ödendikten, evin enkaz demirleri de örgüte verildikten sonra...

(Kaynak: Yeni Şafak)