Rakip tanımıyor! Gazi'ye rakip tanımadan geliyor…

Gazi Koşusu için geri sayıma geçildi. 30 Haziran'daki derbi öncesi 3 yaşlı İngiliz safkanları son kez sahneye çıktı. İlk heyecan Ankara'daydı. 2100 metre çim pistte yapılan Mehmet Akif Ersoy Koşusu'nda jokeyi Gökhan Gökçe ile birinci olan Ahmet Güzelocak'ın sahibi olduğu Scoutleo, Gazi Koşusu öncesi "Ben de varım" dedi. Yarışseverlerin merakla beklediği mücadeleler ise pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılan Kısrak ve Sait Akson Koşuları'nda gerçekleşti.

THE LAST ROMANCE, HALİS KARATAŞ İLE ÇOK FARKLI

760 bin lira birincilik ikramiyeli 2100 metre çim pistte yapılan Kısrak Koşusu'nda Nimet Arif Kurtel'in sahibi olduğu The Last Romance, jokeyi Halis Karataş ile zafere ulaştı. Bu safkan dişi olarak Gazi Koşusu'na şanslı isimler arasında gelecek.

YAMANLARBEYİ DÖRTLEDİ

Sait Akson Koşusu nefesleri kesti. 2200 metre çim pistteki yarışta Armağan Araz'ın sahibi olduğu Yamanlarbeyi jokeyi Mustafa Çiçek ile üst üste 4'üncü birinciliğine ulaştı ve Gazi Koşusu'nun en büyük favorisi oldu.

BÜYÜK HEYECAN 30 HAZİRAN'DA

Gazi Koşusu, 30 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek ve mücadele 2400 metre çim pistte yapılacak. Dev yarışa bu sezon 22, 3 yaşlı İngiliz safkanının katılması bekleniyor.