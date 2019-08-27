Raısavanessa, ilk kez New York Moda Haftası'nda

27.08.2019 09:51

Türkiye'nin kültürel zenginliğini, uluslararası moda standartları ile birleştirerek sıra dışı bir marka yaratan RaisaVanessa, 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonu The Lambada'yı, ilk kez New York Moda Haftası resmi takvimi içerisinde Spring Studios' da gerçekleştireceği defile ile sunuyor.

Güçlü kadını sıradışı tasarımlarla buluşturan RaisaVanessa, SS20 "The Lambada" koleksiyonu, 80'li yılların sonunda Brezilya'da yayılan bir dans türünden ilham alıyor. Broadway'den Hollywood'a yaşanan lambada dans çılgınlığı, disko geceleri, ilham veren filmler, kayıtlar koleksiyona ve parçalara göndermeler yapıyor. Koleksiyon dansı ve modayı sanatsal bir formla sunuyor. 50 look tasarımın sergileneceği koleksiyonda, özel dokulu kumaşların hayat verdiği tasarımlar feminen ve seksapeli yüksek kalıplarla birleşiyor.

Defilenin set ve show direktörlüğünü ''Uğurhan Akdeniz Special Events & Fashion Shows'' üstlenirken, makyaj Maybelline New York artistleri tarafından gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler