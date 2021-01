Rainbow Six Siege davranış kurallarını yayıncılar için geliştirdi

Yeni yamasıyla gündeme gelen Tom Clancy's Rainbow Six Siege'de davranış kuralları değiştirilerek yayıncıların haklarını korumak adına sistem geliştirildi. Rainbow Six Siege yeni güncellemesinde yer alan davranış kuralları nelerdir? Rainbow Six Siege güncellemesi neleri içeriyor?