Rainbow Six Siege davranış kurallarını yayıncılar için geliştirdi

Stream sniping adı verilen hile nedeniyle bir yayıncının canlı yayında izleyicisi olan kişi oyuncunun nerede olduğunu görebiliyor ve pusu kurarak onu öldürebiliyor. Yeni güncelleme gelen Rainbow Six Siege'de oyuncuların bir yayıncının nerede olduğunu görerek öldürmeye çalıştığı hile taktiğinin son bulması bekleniyor. Tabi istekler bu yönde de diyebiliriz.

Bu taktik nedeniyle, geçtiğimiz yılın en popüler oyunları olan Fall Guys, Black Ops Cold War, birbirinden farklı önlemler aldı. Yayıncılar turnuvalarda gecikmelik yayınlar yapsa da sorun tam anlamıyla aşılamadı.

RAINBOW SIX SIEGE DAVRANIŞ KURALLARI

Ubisoft ise bu duruma daha kesin bir çözüm bulmak için davranış kurallarını güncelledi. Yasa dışı davranış, uygunsuz davranış, hile ve adil olmayan avantaj başlığı altında topladıkları kurallara buradan ulaşabilirsiniz.

Hile olarak sayılan keskin nişancı kullanımını yasaklayan notlarda oyunculara şu açık bir şekilde söyleniyor; "Bir yayıncının canlı yayınını kullanarak yayın nişancılığı gibi adil olmayan bir avantaj sağlamayın ya da oyun içinde taciz etmeyin." Oyun kurallarını ihlal eden oyuncular hile olarak işaretlendiğinde hesaplarının kapatılacağı da eklenen bilgiler arasında.

Hile karşıtı bir diğer önlemi de geçtiğimiz günlerde Apex Legends için Respawn Entertainment piyasaya sürmüştü. Güncelleme sonrası Apex Legends'da hile bildiriminin yarı yarıya düştüğü de görüldü.