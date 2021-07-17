Rainbow Six Extraction çıkış tarihi ertelendi!

Ubisoft'un yaklaşmakta olan taktik bilim kurgu nişancı oyunu Rainbow Six Extraction çıkış tarihi ertelendi. Rainbow Six Extraction ne zaman çıkacak? Ubisoft, Rainbow Six Extraction'un ertelenme sebebini açıkladı!

Ubisoft, Tom Clancy's Rainbow Six serisinin bir uzantısı olan Eylül ayında çıkış yapacağı duyurulan, Rainbow Six Extraction'u Ocak 2022'e ertelediğini duyurdu.

Ubisoft Montreal, COVID-19 pandemisinin getirdiği durumlara uyum sağlamakta zorlandığından, son aylarda birçok gecikmeyle karşılaştı. Bu gecikmeler çoğu zaman hayranlar tarafından hayak kırılığı ile karşılansa da, geliştirme süresinin uzaması oyun için iyi olma eğilimi taşır.

Hatırlanacağı üzere PlayStation CEO'su Jim Ryan, bitmemiş bir ürün aceleye getirmektense oyuna gereken zamanı vermenin daha iyi olduğunu söylemişti. Ubisoft bu düşünceye tamamen katılıyor gibi görünüyor. Oyun şirketi, bu gecikmenin tamamen benzersiz ve yaratıcı bir oyun deneyimi sunmak için yararlı olduğunu düşünüyor.

Umarız Ubisoft bu gecikme sürecini fırsat bilerek çalışmalarını hızlandırır ve yüksek kalitede bir oyunu oyuncuların hizmetine sunar.