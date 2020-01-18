Rahşan Ecevit kimdir? Rahşan Ecevit nereli, neden öldü?

18.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 18.01.2020 11:23

Rahşan Ecevit öldü mü sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bir dönemin siyasetinin önemli isimlerinden Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, 17 Ocak gnü yaşamını yitirdi. Rahşan Ecevit neden öldü? İşte detaylar...

RAHŞAN ECEVİT KİMDİR?

Zekiye Rahşan Ecevit, 1923 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunudur. Türk ressam, yazar ve siyasetçi, Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanı olarak siyaset arenalarında yerini aldı. Ecevit, 1946'da Bülent Ecevit ile dünyaevine girdi.

Bülent ve Rahşan Ecevit

Çok iyi derecede İngilizce bilen Ecevit'in, Pülümür'de Aşk adlı romanı, 2002 yılında tiyatroya uyarlandı. Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi. 22 Mayıs 2010'da 33. CHP kurultayına bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katıldı ve Kılıçdaroğlu'na tam destek vediğini beyan etti.

17 Ocak 2020 tarihinde, 97 yaşında böbrek ve akciğer yetmezliğinden tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybett.