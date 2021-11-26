Uzun yıllardır Müge Anlı'nın ekibinde yer alan avukat Rahmi Özkan'ın ablası hayatını kaybetti. Yayına dakikalar kala acı haberi aldıklarını söyleyen Anlı,"Allah rahmet eylesin. Bir süredir hastanede tedavi görüyordu" dedi. Rahmi Özkan'ın ablası neden öldü?

RAHMİ ÖZKAN'IN ABLASI NEDEN ÖLDÜ?

Canlı yayına çıkmadan önce acı haberi aldıklarını söyleyen Müge Anlı ise "Az önce aldığımız bir haber le sarsıldık hem de bu kez kendi içimizden. Rahmi Bey az önce stüdyodan gitmek zorunda kaldı çünkü ablası Melahat Güney'i kaybettiğini öğrendi. Ben Allah'tan rahmet diliyorum ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Zor şeyler, biz de sarsıldık tabi ki. Bir süredir de hastanede tedavi görüyordu" dedi.

RAHMİ ÖZKAN KİMDİR?

Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ne gitti. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi.

Fakültedeyken talebe derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar nedeniyle üniversitelerin üst teşekkülü olan Rahmi Özkan, Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etti, önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı'na, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı'na 1961 yılında seçildi ve bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirdi.

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