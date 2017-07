Türk dünyası müzikleri sanatçısı, araştırmacı ve akademisyen Rahmi Oruç Güvenç son yolculuğuna uğurlandı.



Orta Asya Türk kültürünü bugüne taşıyan ve müzikle tedavi konusunda önemli çalışmalara imza atan Güvenç için Üsküdar Şakirin Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.



Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu'nun (TÜMATA) kurucusu Güvenç'in cenaze törenine, ailesinin yanı sıra, dostları, öğrencileri ve sevenleri katıldı.



Sanatçının ağabeyi Yaşar Güvenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "O aslında ölmedi, aramızda dolaşıyor. Onun en yüksek makamlarda olduğuna inanıyorum. Türk dünyasına ilk ve en büyük hizmeti edenlerden oldu. Türk dünyası ve bütün dünya için büyük bir kayıp oldu. Hizmeti, insanlık ve güzel olan her şey içindi." dedi.



Yazar Hüseyin Emiroğlu da sanatçıyla 40 yıldır tanıştıklarını ve her zaman birbirini seven iki dost olduklarını söyledi.



Birlikte çok güzel vakitler geçirdiklerine işaret eden Emiroğlu, "Bir sabah rebapla tekbir çalmıştı ve sabah ezanına eşlik etmiştik. Onu hiç unutamam. Her zaman sevgi ve muhabbet doluydu. Allah bu kadar ömür biçmiş. Allah ona rahmet eylesin, kalanlara da sabır versin." diye konuştu.



"Türk dünyasının bütün hazineleri için büyük mücadeleleri oldu"



Sanatçı Gülten Urallı ise Rahmi Oruç Güvenç'le 37 yıl önce tanıştıklarını ve TÜMATA grubunda birlikte çalıştıklarını dile getirdi.



Güvenç'ten son anına kadar çok şey öğrendiklerine dikkati çeken Urallı, şunları kaydetti:



"Öğretmenlerinden öğrendiği şeyleri bize çok güzel aktardı. Bizlerin dünyaya bakış açılarını değiştirdi. Allah ondan razı olsun. Yaptığı işler için çok mücadele etti. Müzik terapi için, Türk dünyası müzikleri, Türk dünyasının bütün hazineleri için büyük mücadeleleri oldu. Bu mücadelelerin bizzat şahidiyim."



Yapımcı yönetmen ve Türk Dünyası müzikleri sanatçısı Bünyamin Aksungur, "Tam 40 yılımız geçti beraber. Beraberce TÜMATA'ya gönül verdik. Türk dünyasının müzik açılımını, Türkiye'nin ve dünyanın pek çok yerine götürmeye çalıştık. Bu yolu o başlattı. Sevdiğim bir ağabeyimi kaybetmenin acısı çok büyük." ifadelerini kullandı.



Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil de dostluklarının çok eskiye dayandığının altını çizerek, "Birlikte çok büyük projelere imza attık. Müzik terapinin yanında, ebruyla beraber sanat terapi yaptık. Bunu yurt dışına da taşıdık. Kendisinden çok şey öğrendim. Çok malumatlı ve halis imanlı biriydi. Sevdiğiyle kavuştu." şeklinde konuştu.



Rahmi Oruç Güvenç



Akademisyen, besteci ve müzisyen Güvenç, Ahmet Kamil ve Urkiye Güvenç'in ikinci çocuğu olarak 1948'de Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde doğdu. İlk öğretim ve orta öğretimini Kütahya'da tamamlayan sanatçı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. Güvenç, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği'nde Prof. Dr. Ayhan Songar'ın yanında müzikle tedavi konusunda klinik psikoloji doktorası yaptı ve bu konuda uzman oldu. Rahmi Oruç Güvenç, daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Türk Musikisini Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kurdu.



Yurt içinde ve dışında birçok çalışmaya imza atan ve 1975'te TÜMATA'yı kuran Güvenç, geçirdiği bir ameliyat sonrası kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.