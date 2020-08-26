Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi
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Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi

Türkiye'deki koronavirüs salgınında herkes farklı farklı tedbirler uygularken Rahmi Koç da bu kervana katıldı. Ünlü iş adamı Bodrum'da verdiği partiye katılanlardan koronavirüs testi istedi.

26.08.2020 10:25 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:52

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, her yıl düzenlediği parti için bu yıl bir şart koştu. Rahmi Koç, partisine davet ettiği kişilerden koronavirüs testi yaptırmasını istedi. Test yaptırmayanları ise partiye kabul etmedi.

"DAVETLİ SAYISINI KISITLI TUTMUŞ"

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt, bu hassasiyeti köşesine şu şekilde taşıdı "Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un, her yıl Bodrum Divan Palmira'da verdiği geleneksel yaz davetini sessiz sedasız gerçekleştirdiğini öğrendim. Bu yılki davet, önceki davetlerden çok farklı olmuş çünkü bu kez davete, pandemi damgasını vurmuş! Rahmi Bey, pandemiden dolayı davetli sayısını çok kısıtlı tutmakla kalmayıp bir de davetlilerinden Kovid- 19 testi istemiş.

"TEST YAPTIRMAYANI DAVETE ALMAMIŞ"

Evet, yanlış okumadınız. Dostlarına gönderdiği davet mektubunda, davete gelmeden önce Amerikan Hastanesi'nde Kovid-19 testi yaptırmalarını rica etmiş. Test yaptırmayanı da davete almamış. 9 Ekim'de 90 yaşına basacak olan Rahmi Bey, ihtiyatlı davranmakta haklı ama dostlarından Kovid testi istemek de biraz abartı olmuş sanki!"

Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi
Haber Yorumları (1)
MUHTAR: parti yerine sağlıkçilara bağış yapsana tamda parti zamanı
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