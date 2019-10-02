Rahimdeki bebeklerin ellerinde kertenkelemsi kaslar oluştuğu bulundu

02.10.2019 08:09

İnsan bebeklerinin ana rahminde gelişirken ellerinde kertenkelelerin kaslarını andıran kaslar oluştuğu, bunların sonradan yok olduğu tespit edildi.

Bilim insanlarının Development adlı bilimsel dergide yayımladığı araştırmaya göre bu, evrim sürecinin insanlardaki en eski kanıtı.

Bu kaslar, 250 milyon yıl önce kertenkelelerden memelilere evrilen atalarımızdan beri memelilerde bulunmuyor.

İnsan bedenlerinin bu kasları doğum öncesi neden yok ettiği ise bilinmiyor.

Biyologlar bu yok etme sürecinin, insanların başparmaklarında diğer parmaklarına kıyasla fazladan bir kas bulunmasıyla bir bağlantısı olabileceğini düşünüyor.

Bilim insanları bu bulguyu tespit etmek için 7-13 hafta arasındaki embriyo ve fetüsleri 3 boyutlu yazıcılarla inceledi.

Bu kaslar nadiren de olsa bazı embriyolarda yok olmuyor ve normalden farklı ellere sahip olan bebeklerin doğmasına yol açıyor.

Araştırmayı yürüten ABD'deki Howard Üniversitesi'nden Dr. Rui Diogo, "Evrim sürecinde bu kaslara olan ihtiyacımızı kaybettik" diyor.

İşlevsiz organlarla ilişkisi

Dr. Diogo, bu kasların insanlarda evrim sürecinden kalan işlevsiz organlara kıyasla çok daha çarpıcı olduğunu belirtiyor.

İnsan bedeninde kuyruksokumu, apandisit ve yirmi yaş dişleri gibi geçmişte işlevi olan fakat insanların geçirdiği evrim nedeniyle işlevini yitirse de henüz tam olarak kaybolmamış organlar bulunuyor.

Dr. Diogo, fetüs ve embriyolarda tespit edilen kaslar için "Bu kaslar 250 milyon yıl önceki ilk memeli atalarımızdan beri memelilerde yok" diyor:

"Hiçbir memelide, ne farede ne köpekte böyle bir kasa rastlayamazsınız. Çok uzun zaman önce yok olmuşlardı, bu yüzden insan embriyolarında oluştuğunu görmek etkileyici.

"Bugüne kadar balık, kurbağa, tavuk ve farelerin erken gelişim dönemlerini kendi türümüze kıyasla daha iyi biliyorduk ancak ileri görüntüleme teknikleri sayesinde insan embriyolarını da detaylı bir şekilde görebilmeye başladık.

"Bu araştırmanın özel yanı, bu kasların varlığının yanı sıra ne zaman oluşup ne zaman yok olduklarını ortaya çıkarmamızdı.

"Bundan sonra sorabileceğimiz önemli soru, başka nelerin bedenimizden bu şekilde yok olduğu. Fetüslerin yalnızca el ve ayak kasları değil tüm bedenleri incelendiğinde başka neler göreceğiz? Bunların oluşması ve yok olmasını ne sağlıyor?"

Biyologlar yakın zamanda fetüslerin farklı bölgelerini de benzer bir şekilde incelemeyi düşünüyor.

Bilim insanları embriyoların ayaklarını gözlemlediğinde de bazı kasların önce oluşup sonra yok olduğunu keşfetmişlerdi.

Bu kaslar, maymunların ağaçlara tırmanmak ve nesneleri ayaklarıyla kontrol etmek için kullandığı kaslardı.

Dr. Diogo, kaybolan bu kasların her zaman insanların avantajına olmadığını söyledi:

"Kaybettiğimiz bazı şeyler bizi daha iyi insanlar kılmıyor. Bizi gerçekten 'süper insanlar' yapabilecek şeyleri de kaybediyoruz.

"Onları kaybetme nedenimiz ise artık onlara ihtiyaç duymamamız."