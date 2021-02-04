Rahatsızlığını askerlik yoklamasında öğrenen genç, babasının böbreğiyle hayata tutundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rahatsızlığını askerlik yoklamasında öğrenen genç, babasının böbreğiyle hayata tutundu

04.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:22
Rahatsızlığını askerlik yoklamasında öğrenen genç, babasının böbreğiyle hayata tutundu

Denizli'de askerlik yoklamasında sağlık muayenesi için gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konulan 20 yaşındaki Ersin Ayvaz'a babasının böbreği nakledildi.

Denizli'de askerlik yoklamasında sağlık muayenesi için gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konulan 20 yaşındaki Ersin Ayvaz'a babasının böbreği nakledildi.

Bekilli ilçesinde bir fabrikada çalışan 20 yaşındaki Ersin Ayvaz, askerlik yoklaması için gittiği hastanede yapılan testler sonucu böbrek rahatsızlığı olduğunu öğrendi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine sevk edilen Ayvaz'a yapılan tahliller sonucunda böbrek nakline karar verildi.

Ersin Ayvaz ile 52 yaşındaki babası Ahmet Ayvaz'ın dokusunun uyumlu olduğu tespit edildi. Ersin Ayvaz'a babasının böbreği başarılı bir şekilde nakledildi.

Ahmet Ayvaz, AA muhabirine, oğlunun yeniden sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Evladının tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirten baba Ayvaz, "Dokuların uygun olduğunu öğrendiğimde 'Benden alın oğluma nakledin' diye söylemiştim. Benim böbreğim uyması için çok dua ettim. Nasıl olsa bende bir böbrek daha var. Ben bir eksiklik hissetmem diye düşünüyorum. Oğluma can feda." dedi.

Ersin Ayvaz ise babasından aldığı böbrekle sağlığına kavuştuğu için şanslı olduğunu belirterek, "Askere gitmek için hastaneye gittiğimde yaptırdığım tahlillerde böbreğimde sorun olduğu söylendi. Denizli'ye yönlendirdiler. Yaklaşık 1,5 ay nakil sürecim oldu. Çok şükür diyalize çok girmedim. Babam bana böbreğini vererek yeni bir hayat bağışlamış oldu. İyileştikten sonra da inşallah askerlik görevimi daha sağlıklı bir şekilde yapmaya gideceğim." diye konuştu.

PAÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Özban ise hastaya nakledilen böbreğin iyi uyum sağladığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cem Yılmaz Guy Ritchie Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Arda Turan Ersun Yanal Hakan Kutlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ptt Rektör Ankara Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rahatsızlığını askerlik yoklamasında öğrenen genç, babasının böbreğiyle hayata tutundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 11:26:00. #1.14#
title