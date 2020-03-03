: Rahatsızlanan kadın halk otobüsüyle hastaneye götürüldü

03.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:09

Çorum'da halk otobüsünde rahatsızlanan kadın, aynı otobüsle hastaneye götürüldü.

Mimar Sinan-Buharaevler seferini yapan özel halk otobüsüne binen bir kadın, kısa süre sonra rahatsızlandı.

Otobüsteki diğer yolcuların müdahale ettiği kadının fenalaşması üzerine otobüs şoförü Servet Akkaya, güzergahından ayrılarak Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gitti.

Astım hastası olduğu öğrenilen kadın, hastane önünde görevliler tarafından otobüsten sedye ile alınarak acil servise kaldırıldı.

Kadının, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Bu arada kadının rahatsızlanması ve ardından yaşananlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

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