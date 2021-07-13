Rafet El Roman'dan 13'üncü albüm

26 yıllık müzik kariyerine 13 albüm, onlarca şarkı, sinema filmi ve televizyon şovu sığdıran Rafet El Roman, aynı zamanda genç yeteneklere de destek olmaya devam ediyor.

26 yıllık müzik kariyerine 13 albüm, onlarca şarkı, sinema filmi ve televizyon şovu sığdıran Rafet El Roman, aynı zamanda genç yeteneklere de destek olmaya devam ediyor.

Oyuncu Derya Şahin Klipte Oynadı Ünlü şarkıcının Emre Müzik etiketi ile çıkacak olan "Sırrına eremeyiz" isimli albümde 10 şarkı yer alıyor. "Bağışla Beni" şarkısına Almanya'da klip çeken Rafet El Roman'a oyuncu Derya Şahin eşlik etti.

Kaynak: Hürriyet