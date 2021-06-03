Rafael Benitez kimdir? Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağı iddia edilen Rafael Benitez kaç yaşında, nerelidir?

Adı Fenerbahçe ile anılan ünlü teknik direktör Rafa Benitez, Chelsea ile 2012-13 UEFA Avrupa Ligi kupasını, 2005 senesinde ise Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Son dönemde Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağı iddia edilen Rafael Benitez kimdir? Rafael Benitez kaç yaşında, nerelidir? Rafael Benitez hangi takımları çalıştırdı? İşte Rafael Benitez'in kariyeri ve biyografisi

Adı Fenerbahçe ile anılan ünlü teknik direktör Rafa Benitez, Chelsea ile 2012-13 UEFA Avrupa Ligi kupasını, 2005 senesinde ise Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Son dönemde Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağı iddia edilen Rafael Benitez kimdir? Rafael Benitez kaç yaşında, nerelidir? Rafael Benitez hangi takımları çalıştırdı? İşte Rafael Benitez'in kariyeri ve biyografisi

RAFAEL BENİTEZ KİMDİR?

Rafael Benítez Maudes, 16 Nisan 1960 yılında, Madrid'de dünyaya gelen, İspanyol eski futbolcu ve teknik direktör.

Futbolculuk kariyeri

Rafael Benitez futbola küçük yaşlarda Real Madrid altyapısında başladı. Ancak faal sporculuk hayatı sakatlıklar yüzünden pek uzun sürmedi. 1979 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya Üniversiteler şampiyonasında dizinden ciddi biçimde sakatlandı. Bu nedenle faal futbol hayatında üçüncü ligden ötesine geçemedi. 26 yaşında futbol oynamayı bırakan Benitez, teknik direktör olmaya karar verdi ve Real Madrid'in altyapısında göreve başladı.

Teknik direktörlük kariyeri

Altyapıda gösterdiği performans ile hızla yükselen Benitez kısa sürede İspanyol ekibinin yardımcı antrenörü konumuna geldi. 1995 yılında Valladolid'i çalıştırmaya başladı. Fakat başarılı olamadı 23 maç sonunda görevden alındı. Ertesi sezon Osasuna'yı çalıştırmaya başlayan Benitez'in 9 maç sonunda görevine son verildi. İspanya'da Benitez'in teknik direktörlüğü sorgulanmaya başlanırken kariyerinin dönüm noktası CF Extremadura oldu. La Liga 2'de mücadele eden takımı ilk sezonda La Liga'ya taşıdı. 2 sezon sonra Tenerife ile aynı başarıyı tekrarladı. Bu başarıları Valencia dikkatini çekti ve bu kulüpte çalışmaya başladı. 3 sezonda iki kez La Liga şampiyonluğu ve bir kez de UEFA Kupası kazandı.

Bu başarılardan sonra Benítez, Valencia'da sadece üç sezon geçirmesine rağmen kulübün tarihinden bugüne varolan en iyi menajeri konumuna geldi. 2004 senesinde Liverpool'a geçti, 2005 senesinde takımın UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmasını sağladı. 3 Haziran 2010 tarihinde; Benitez, 3 milyon sterlin karşılığında Liverpool'dan ayrılmış ve Inter'in başına geçmiştir. Fakat bu takımdaki başarısız yönetimi sonrası devre arasında kulüp başkanı Massimo Moratti tarafından görevden alınmıştır. 22 Kasım 2012 de Chelsea kulübünün başına getirilmiştir. Chelsea ile 2012-13 UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandı.

Mayıs 2013'te Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu.

Benítez 27 Mayıs 2013'te İtalyan ekibi Napoli ile anlaştı. 2014-2015 sezonu sonunda SSC Napoli'deki görevinden istifa eden Benitez 3 Haziran 2015 tarihinde Real Madrid ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak takımın aldığı kötü sonuçlar nedeniyle 3 Ocak 2016' da görevine son verildi.

Teknik direktörlük kariyeri

1993-1995 Real Madrid B

1995-1996 Valladolid

1996 Osasuna

1997-1999 Extremadura

2000-2001 Tenerife

2001-2004 Valencia

2004-2010 Liverpool

2010-2011 Inter

2012-2013 Chelsea

2013-2015 Napoli

2015-2016 Real Madrid

2016-2019 Newcastle United

2019- Dalian Yifang