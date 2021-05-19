Radyoterapinin yan etkilerine karşı aromaterapi önerisi
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Radyoterapinin yan etkilerine karşı aromaterapi önerisi

Radyoterapinin yan etkilerine karşı aromaterapi önerisi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Kanser görülme sıklığının arttığına dikkat çeken Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Serhat Koran "Gelişen teknolojiyle beraber kanser tedavisinde kemoterapiyle beraber radyoterapi de sık kullanılmaya başlandı.

Kanser görülme sıklığının arttığına dikkat çeken Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Serhat Koran "Gelişen teknolojiyle beraber kanser tedavisinde kemoterapiyle beraber radyoterapi de sık kullanılmaya başlandı. Ancak radyoterapide ciltte kızarıklık, enfeksiyon, açık yara, kanamaya da nekroz gibi istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Aromaterapi bu istenmeyen etkilerde hekimler ve hastalar için önemli bir destektir" dedi.

Kanser tedavisinde uygulanan radyoterapinin yan etkilerine karşı aromaterapi önerildi. Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Serhat Koran, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'na (IARC) göre tüm dünyada kanser görülme sıklığının giderek arttığını belirtti. Uzm. Dr. Serhat Koran, "Sağlıksız beslenme, sigara ve çevremizdeki kanserojen ajanlar bu artışın en önemli nedenleridir. Ülkemizde de kanser sıklığı artmakta olup 2020 yılında 230 binin üzerinde yeni kanser vakası bildirilmiştir. Gelişen teknolojiyle beraber kanser tedavisinde kemoterapiyle beraber radyoterapi de sık kullanılmaya başlanmıştır. Radyoterapide kanserli bölgeye verilen ışın ile kanserli doku küçültülmeye çalışılır. Ancak radyoterapi esnasında o bölgedeki cilt de bu radyoterapiden olumsuz etkilenebilmektedir" diye konuştu.

ENFEKSİYONLARA KARŞI KORUR

Radyoterapinin uygulanan cilt bölgesine göre yan etkilerinin değişebildiğine dikkati çeken Dr. Koran, şöyle devam etti:

"Ciltte kızarıklık, enfeksiyon, açık yaralar, kanamalar ya da nekroz gibi istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Aromaterapi bu istenmeyen etkilerde hekimler ve hastalar için önemli bir destektir. Aromaterapide doğal ortamda yetiştirilmiş tıbbi bitkilerin yağları kullanılır. Aromaterapi yağlarının ciltteki kanlanmayı artırdığı, bakteri, virüs ve mantar enfeksiyonlarına karşı cildi koruduğu ayrıca istenmeyen ışınların cilt tarafından absorbe edilmesini azalttığı bilinmektedir.Tüm bu etkilerle beraber aromaterapinin radyoterapiye bağlı oluşabilecek cilt problemlerini önlediği ve tedavi ettiği de bilimsel olarak birçok çalışmada gösterilmiştir."

LAVANTA, NİOLİ, KALENDULA KULLANILABİLİR

Dr. Koran, şöyle devam etti:

"Lavanta, tamanu, nioli, kalendula ve Hindistan cevizi yağları kullanılan aromaterapi yağlarından bazılarıdır. Hangi yağın hangi oranlarda kullanılacağı hastaya ve radyoterapi uygulanacak bölgeye göre değişir. Kanser tedavisi alan hastalarradyoterapi planlandığında işlem öncesi deneyimli bir fitoterapi hekimiyle iletişime geçerek aromaterapi sürecini planlaması doğru olacaktır. Çünkü aromaterapi yağları;hastanın cilt yapısına uygun olacak şekilde, radyoterapi işlemi öncesi ve sonrasıfarklı karışım oranlarında hazırlanmaktadır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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