Radyoaktif Filmi
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Nobel ödüllü Marie Curie, daha gençken 1893'de kendisi gibi bilim insanı olan Pierre Curie ile tanışır. Evlenip iki kız çocuğu büyüten çift, 1903'te radyumu keşfederek birlikte Nobel ödülü kazanır ve bilimin seyrini sonsuza dek değiştirir. Kocasının ölümünün ardından araştırmalarına devam eden Marie, bir diğer ünlü bilim insanı Paul Langevin ile ilişkisi olduğu için skandallara davetiye çıkarır. Ancak Marie'nin bilime olan bağlılığı ve dünyayı değiştiren keşiflerle birlikte gelen sorumluluk her şeyi gölgede bırakacaktır..
Yönetmen: Marjane Satrapi
Senaryo: Jack Thorne , Lauren Redniss
Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Rosamund Pike, Aneurin Barnard, Jonathan Aris, Sam Riley, Simon Russell Beale, Corey Johnson, Indica Watson, Tim Woodward, Harriet Turnbull, Demetri Goritsas, Mirjam Novak, Peter Sztojanov Jr., Cara Bossom, Franciska Töröcsik, Michael Gould, Richard Pepple, Ariella Glaser, Mark C. Phelan, Thanh-Huy Phan, Ralph Berkin, Alex Bartram, Drew Jacoby, Ed Fleroff, Isabella Miles, Balázs Veres
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: Radioactive
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İngiltere, Macaristan
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 103 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 29.05.2020
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