Radyo Alaturka frekansı kaç? Radyo Alaturka illere göre radyo frekans değerleri nedir? Radyo Alaturka radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Radyo Alaturka frekans numarası kaçtır? Radyo Alaturka şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Radyo Alaturka frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Radyo Alaturka şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Radyo Alaturka frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Radyo Alaturka frekans numaraları!

RADYO ALATURKA HAKKINDA BİLGİLER

Radyo Alaturka, merkezi İstanbul'da olan ve Türk Sanat Müziği ile Klasik Türk müziği türünde eserler yayınlayan bir radyo kanalıdır.

Uzan Holding'e bağlı "Star Medya Grubu"'na bağlı olarak kurulan ve uzun süre bu gruba bağlı bir medya kuruluşu olarak kalan radyo kanalı, 2004 Nisan ayında düzenlenen ihale ile 350.000 USD bedelle Radyo Alaturka "Karma Radyo ve Tv Yayıncılık" isimli şirkete satılmıştır. Radyo adını 2006 yılında "Karmaturka" olarak değiştirmiştir.

Eylül 2008 yılında ise yayın hayatına tekrar Radyo Alaturka ismiyle devam etmektedir.

Gitassi Medya, Rock FM'i internet yayına devam ederken kardeş radyosu Radyo Alaturka, Aralık 2016'da ulusal olarak yayına sürdürmektedir. Radyo Alaturka'nın ulusal yayını, 19 Şubat 2017'de Ankara'da yayınlara başladı.

RADYO ALATURKA İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Radyo Alaturka fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

91.0 : İstanbul

Radyo Alaturka radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Radyo Alaturka radyosunu açabilirsiniz.