Rabia Çetin'in Euronews'te yayınlanan haberine Musa Anter gazetecilik ödülü

Rabia Çetin'in Euronews'te yayınlanan haberine Musa Anter gazetecilik ödülü

Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik ödüllerini dağıtıldı. Euronews'ten Rabia Çetin "Kimliği olduğu halde sınır dışı edilen Suriyeli sığınmacının El Nusra bölgesine gönderildiği iddiası" haberiyle Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü

18.09.2019 14:45
Rabia Çetin'in Euronews'te yayınlanan haberine Musa Anter gazetecilik ödülü

Yirmiyedincisi düzenlenen Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik ödüllerini dağıtıldı. Euronews'ten Rabia Çetin "Kimliği olduğu halde sınır dışı edilen Suriyeli sığınmacının El Nusra bölgesine gönderildiği iddiası" haberiyle Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.


5 ayrı dalda verilen ödüllerde Mezopotamya Ajansı'ndan Ahmet Kanbal'ın "Kayyum danışmanının 246 bin TL'lik rüşvet çarkı hesap dökümlerine yansıdı" haberiyle, BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in "274 çocuk doğum yaptı" haberi Türkçe haber dalında birincilik ödülüne layık görüldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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