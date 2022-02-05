Rabia bebek, 4 saatlik yol açma çalışmasından sonra hastaneye ulaştırıldı - Haberler
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Rabia bebek, 4 saatlik yol açma çalışmasından sonra hastaneye ulaştırıldı

İhlas Haber Ajansı - Sağlık
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Rabia bebek, 4 saatlik yol açma çalışmasından sonra hastaneye ulaştırıldı Malatya'da Rabia bebek, karda 4 saatlik yol açma çalışmasından sonra hastaneye ulaştırıldı.

HEKİMHAN, MALATYA (İHA) - Rabia bebek, 4 saatlik yol açma çalışmasından sonra hastaneye ulaştırıldı

MALATYA - Malatya'da Rabia bebek, karda 4 saatlik yol açma çalışmasından sonra hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hekimhan İlçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi Gelengeç Dere evleri mezrasında, 3 aylık Rabia Kaya isimli bebeğin solunum sıkıntısı çektiği 112 komutaya bildirildi.

112 istasyon ekibi ambulansla harekete geçerek, bebeği almak için mezraya doğru giderken, yolun kardan kapalı olduğu görüldü. Konu, 112 komutaya bildirildi. Yolun kapalı olduğu Malatya Büyükşehir Belediyesi kar ekiplerine bildirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi kar ekipleri, Hekimhan yolu kapalı olduğundan Yazıhan İlçesi tarafından yolu açabileceklerini söylemeleri üzerine Yazıhan 112 acil sağlık hizmetleri ekipleri yola çıkarıldı.

Solunum sıkıntısı yaşayan 3 aylık Rabia bebek 4 saatlik yol açma çalışmasından sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine Yazıhan 112 acil sağlık hizmetleri ekipleri tarafından nakledildi.

Bebeğe hastanede müdahale yapılmasından sonra sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Rabia bebek, 4 saatlik yol açma çalışmasından sonra hastaneye ulaştırıldı

Rabia bebek, 4 saatlik yol açma çalışmasından sonra hastaneye ulaştırıldı

Rabia bebek, 4 saatlik yol açma çalışmasından sonra hastaneye ulaştırıldı

İhlas Haber Ajansı - Sağlık

Hekimhan, Yazıhan, Malatya, 112, Sağlık, Haber

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