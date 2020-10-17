"Rabbim yardım et" çığlıkları Gence'yi inletti! Ermenistan, uykusundaki sivilleri işte böyle vurdu

Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda Gence'de enkaza dönen evlerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan 12 sivilin hayatını kaybettiği saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Gence'nin füzelerle yerle bir edildiği anlara ait videoda, sivillerin "Rabbim yardım et" çığlıkları duyuluyor.

Ermenistan'ın Gence'deki sivil yerleşim birimlerine yönelik füzeli saldırısında 12 sivilin hayatını kaybettiği ve 40'dan fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev yaptığı açıklamada, saldırının SCAD füzesi ile yapıldığını duyurdu.

ÖLENLERDEN İKİSİ ÇOCUK

Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'a yeni füze sistemlerinin getirildiğini ve sivil yerleşim birimlerine ateş açıldığını belirtti. Gence'ye düzenlenen saldırıda 20'den fazla evin yıkıldığını ifade eden Hacıyev,"Ermenistan'ın saldırısında ölenlerden ikisi çocuk. Ermenistan'ın savaş suçları devam ediyor" ifadesini kullandı.

TEPKİLER ART ARDA GELİYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan, "Cumhurbaşkanımızın Azerbaycanlı kardeşlerimizin daima yanında olacağımıza dair iradesi ile "tek millet iki devlet" olarak sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin hukukunu savunacağız" notunu paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine gerçekleştirdiği saldırılarla savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'ı şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklamasında ise "Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiş, sivillere saldırarak yine insanlık suçu işlemiştir. Bu alçaklığı lanetliyorum. Daima Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikteyiz. Can Azerbaycan asla yalnız kalmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Ermenistan, ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işliyor. Hocalı'da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor. Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise "Savaş suçu işleyen terörist ve işgalci devlet Ermenistan Gence'de kadın, çocuk, yaşlı demeden yine masum sivilleri vurdu ve kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır. Her konuda sözü olan ülkelerin ve uluslararası kuruluşların işgalci Ermenistan'ın sivilleri katletmesine sessiz kalması manidardır. Hiçbir insanlık suçu cezasız kalmaz. Can Azerbaycan'ın daha da güçlü şekilde yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.