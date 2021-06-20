"Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?"
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"Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?"

"Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?"
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Öykü Çelik, Bodrum'da görüntülendi. Pandemi nedeniyle kısıtlamalar getirildiği dönemde ev partilerine katılarak tepki çeken Çelik, bu kez de Bodrum'da sosyal mesafesiz bir partide objektiflere takıldı.

Öykü Çelik, evlilik teklifine 'Evet' dediği sevgilisi İsmail Berhan ile yollarını ayırdıklarını duyurmuştu. Ancak aralarındaki buzları eriten çift, ilişkilerine bir şans daha vermişti. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Önceki akşam Bodrum Yalıkavak'taki bir mekanda parti düzenlendi. Mekanda pandemi kuralları hiçe sayıldı. Ünlü oyuncu Öykü Çelik ve arkadaş grubu da partiye katılanlar arasındaydı. Çelik, dans etmekten yorulunca bir ara başını erkek arkadaşının omzuna dayadı. Oyuncunun yanında sevgilisi İsmail Berhan'ın olmaması dikkat çekti.

Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakan aşıklar, 'Yeniden mi ayrıldılar?' sorusunu akıllara getirdi. Çelik, düğün hakkındaki sorulara, "2022'de evliliği düşünüyoruz" demişti. Geçtiğimiz yıl koronavirüse rağmen art arda ev partilerine katılarak, tepki toplayan oyuncu Öykü Çelik, verdiği bir röportajındaki kullandığı ifadelerle uzun süre konuşulmuştu.

Parti parti gezen biri olmadığını söyleyen oyuncu, Karadeniz kızı olduğunu vurgulayarak, "Ben Trabzon Lisesi mezunuyum ve Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim?" demişti.

Oyuncunun bu sözleri Twitter'da gündem olmuş, sosyal medyada tepki yağmıştı. Yaşananlardan sonra Öykü Çelik, yazılı bir açıklama yayınlamıştı:

Açıklamalarım toplum tarafından yanlış anlaşılıp çeşitli mecralarda farklı yerlere çekilmiştir. Eğer sözlerimin sadece çok küçük bir kısmına odaklanmayıp, röportajda hangi soru karşısında bu ifadeleri kullandığımı göz önünde bulundursaydınız böyle acımasız yorumlar yapmazdınız.

Hiçbir zaman negatif durumdan beslenip kimseyi incitmedim. Sadece kadının kadına yaptığı şiddete değil, insanın insana her türlü şiddetin karşısında oldum ve kınadım. Röportajda aslında kendimi eleştirdim. Olumsuz olarak değerlendirdiğim kendimdi. Tamamen yanlış anlaşıldım.

Küfür ve argo barındıran yorumlarını yaparken lütfen benim de bir kadın olduğumu unutmayın. Yanlış anlaşılmaktan üzüntü duyduğumu belirtiyor ve en kısa zamanda da sözlerime benim açımdan bakabilmenizi diliyorum.

"Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?"
"Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?"
"Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?"
"Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?"
"Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?"
"Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?"
"Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?"

Kaynak: Snob Magazin

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