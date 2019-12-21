"Karga İletişim Ödülleri" 3. kez sahiplerini buluyor!
Haberler » Magazin » "Karga İletişim Ödülleri" 3. kez sahiplerini buluyor! - Magazin

"Karga İletişim Ödülleri" 3. kez sahiplerini buluyor!

Bu yıl 3.sü düzenlenen "Karga İletişim Ödülleri" 23 Aralık'ta Profilo'da sahiplerini bulacak

21.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:39
"Karga İletişim Ödülleri" 3. kez sahiplerini buluyor!

Avcılar Ispartakule'de bulunan Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve bir süre önce lisenin öğrenci pr ve medya platformu olarak& ; "Karga& ; İletişim Ödülleri" ismini aldı.

İstanbul ilindeki medya, pr ve iletişim öğrencileri arasında yapılan anketlerle sonucu belirlenen ödül töreni, 23 akşamı Şişli Kültür Merkezi Büyük Sahnesinde gerçekleştirilecek.





Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler