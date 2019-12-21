"Karga İletişim Ödülleri" 3. kez sahiplerini buluyor!

21.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:39

Avcılar Ispartakule'de bulunan İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Anadolu Lisesi PR öğrencileri tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve bir süre önce lisenin öğrenci pr ve medya platformu olarak& ; "Karga& ; İletişim Ödülleri" ismini aldı.

İstanbul ilindeki medya, pr ve iletişim öğrencileri arasında yapılan anketlerle sonucu belirlenen ödül töreni, 23 Aralık akşamı Şişli Profilo Kültür Merkezi Büyük Sahnesinde gerçekleştirilecek.















