Qualcomm Snapdragon 865 Plus İşlemci Geliyor Qualcomm'un yakında Snapdragon 8 serisi işlemcilere bir yenisini eklemesi bekleniyor. Yeni sızıntı, üst seviye işlemci olmasıyla amiral gemisi telefonlara güç verecek Snapdragon 865 Plus'ın önümüzdeki ay çıkacağını gösteriyor.

Qualcomm'un yakında Snapdragon 8 serisi işlemcilere bir yenisini eklemesi bekleniyor. Yeni sızıntı, üst seviye işlemci olmasıyla amiral gemisi telefonlara güç verecek Snapdragon 865 Plus'ın önümüzdeki ay çıkacağını gösteriyor.

Qualcomm Snapdragon 865 Plus İşlemci Ne Zaman Tanıtılacak?

Sızıntılarıyla ünlü Ice Universe, Çin'in popüler sosyal ağ platformu Weibo'da Qualcomm'un yeni işlemcisine ilişkin heyecanlandıran paylaşımda bulundu. Ice Universe'e göre, Qualcomm yeni işlemcisi Snapdragon 865 Plus'ı -bir aksilik olmazsa- (koronavirüs pandemisi veya başka bir nedenden ötürü) Temmuz ayında tanıtacak. Ice Universe, ayrıca Snapdragon 865 Plus işlemcili akıllı telefonların 2020'nin ikinci yarısında çıkış yapacağını söylüyor. ASUS'un TENAA'da listelenen, son olarak Bluetooth sertifikası alan oyuncu telefonu ROG Phone 3, Qualcomm Snapdragon 865+ işlemcili ilk akıllı telefonlardan biri olabilir. Samsung'un 5 Ağustos'ta düzenlenecek Unpacked etkinliğinde tanıtacağı Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Note 20 serisi ve Galaxy Fold 2 katlanabilir telefonun da bu işlemciyi kullanması bekleniyor.

Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 865+'ın bir önceki nesle (Snapdragon 865) göre yüzde 25 daha yüksek performans göstereceği, 3.09GHz hızında çalışacağı tahmin ediliyor. Snapdragon 865, 2.84GHz hızda çalışıyordu. İşlemcinin özelliklerine ilişkin sızıntılar geldikçe sizlerle paylaşacağız.

Kaynak: Tamindir