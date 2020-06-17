Qualcomm Snapdragon 690 5G İşlemci Tanıtıldı, İşte Özellikleri Qualcomm, 5G ağlarını destekleyen yeni orta seviye işlemcisi Snapdragon 690'ı tanıttı.

Qualcomm, 5G ağlarını destekleyen yeni orta seviye işlemcisi Snapdragon 690'ı tanıttı. Snapdragon 600 serisinde 5G modem barındıran ilk işlemci olma özelliğini taşıyan Qualcomm Snapdragon 690'ın özellikleri haberimizde.

Qualcomm Snapdragon 690 İşlemci Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 690, 8nm bir işlemci ve halefi Snapdragon 675 gibi X51 modeme sahip. HMD, LG, Motorola, Sharp, TCL ve daha birçok üreticinin telefonunda kullanacağı işlemci, dünya genelinde tüketiciler için en uygun 5G çözümlerinden biri.

Yeni Snapdragon 690 mobil platform, SA, NSA ve 6GHz altında global 5G bantlarını destekliyor. Snapdragon 865 ve 765G gibi üst seviye 7 serisi ve 8 serisi 5G işlemcilerde kalacak mmWave desteeği bu işlemcide olmayacak. Snapdragon 675'e kıyasla yüzde 20 daha yüksek CPU hızı ve yüzde 60 daha yüksek grafik performansı beklenebilir. Yeni işlemcinin getirdiği tek yenilik 5G değil. 4K 30 fps'de HDR video kaydı ve 192 megapiksele kadar fotoğraf desteği sunuyor. Ayrıca video işlemede de iyileştirmeler mevcut. İşlemci, FHD+ çözünürlüğe kadar 120Hz yenileme hızını ve Hızlı Şarj 4+ (Quick Charge 4+) desteği de sunuyor. İşlemci, ayrıca Qualcomm'un FastConnect 6200 sisteminde WiFi 6 desteği sağlıyor.

Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 690, ARCSOFT adında yeni beşinci nesil yapay zeka motoru (AI engine) ile geliyor. Bunlardan biri Hexagon Tensor Accelerator (HTA) olarak adlandırılıyor; Gerçek zamanlı Snapchat filtrelerinin daha hızlı uygulanmasını sağlıyor. Ayrıca ultra geniş açı, geniş açı ve telefoto kamera arasında geçiş yaparken geçişleri yumuşatan yeni bir ARCSOFT özelliği de var.

Qualcomm Snapdragon 690 İşlemcili Telefonlar Ne Zaman Çıkacak?

Snapdragon 765G geçen yıl duyurulmuş olsa da Samsung Galaxy A71 5G modelinde yeni gördük. Qualcomm, daha ucuz 5G telefonları görmemizin uzun sürmeyeceğini söylüyor. Şirket, bu yılın ikinci yarısından itibaren Snapdragon 690 ile çalışan akıllı telefonları görmeye başlayacağımızı da ekliyor.