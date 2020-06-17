Qualcomm Snapdragon 690 5G İşlemci Tanıtıldı, İşte Özellikleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Qualcomm Snapdragon 690 5G İşlemci Tanıtıldı, İşte Özellikleri

Qualcomm, 5G ağlarını destekleyen yeni orta seviye işlemcisi Snapdragon 690'ı tanıttı.

Qualcomm Snapdragon 690 5G İşlemci Tanıtıldı, İşte Özellikleri
17.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:53

Qualcomm, 5G ağlarını destekleyen yeni orta seviye işlemcisi Snapdragon 690'ı tanıttı. Snapdragon 600 serisinde 5G modem barındıran ilk işlemci olma özelliğini taşıyan Qualcomm Snapdragon 690'ın özellikleri haberimizde.

Qualcomm Snapdragon 690 İşlemci Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 690, 8nm bir işlemci ve halefi Snapdragon 675 gibi X51 modeme sahip. HMD, LG, Motorola, Sharp, TCL ve daha birçok üreticinin telefonunda kullanacağı işlemci, dünya genelinde tüketiciler için en uygun 5G çözümlerinden biri.

Yeni Snapdragon 690 mobil platform, SA, NSA ve 6GHz altında global 5G bantlarını destekliyor. Snapdragon 865 ve 765G gibi üst seviye 7 serisi ve 8 serisi 5G işlemcilerde kalacak mmWave desteeği bu işlemcide olmayacak. Snapdragon 675'e kıyasla yüzde 20 daha yüksek CPU hızı ve yüzde 60 daha yüksek grafik performansı beklenebilir. Yeni işlemcinin getirdiği tek yenilik 5G değil. 4K 30 fps'de HDR video kaydı ve 192 megapiksele kadar fotoğraf desteği sunuyor. Ayrıca video işlemede de iyileştirmeler mevcut. İşlemci, FHD+ çözünürlüğe kadar 120Hz yenileme hızını ve Hızlı Şarj 4+ (Quick Charge 4+) desteği de sunuyor. İşlemci, ayrıca Qualcomm'un FastConnect 6200 sisteminde WiFi 6 desteği sağlıyor.

Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 690, ARCSOFT adında yeni beşinci nesil yapay zeka motoru (AI engine) ile geliyor. Bunlardan biri Hexagon Tensor Accelerator (HTA) olarak adlandırılıyor; Gerçek zamanlı Snapchat filtrelerinin daha hızlı uygulanmasını sağlıyor. Ayrıca ultra geniş açı, geniş açı ve telefoto kamera arasında geçiş yaparken geçişleri yumuşatan yeni bir ARCSOFT özelliği de var.

Qualcomm Snapdragon 690 İşlemcili Telefonlar Ne Zaman Çıkacak?

Snapdragon 765G geçen yıl duyurulmuş olsa da Samsung Galaxy A71 5G modelinde yeni gördük. Qualcomm, daha ucuz 5G telefonları görmemizin uzun sürmeyeceğini söylüyor. Şirket, bu yılın ikinci yarısından itibaren Snapdragon 690 ile çalışan akıllı telefonları görmeye başlayacağımızı da ekliyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Haber
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü Haber
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
'Korona için mucize' denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
'Mehdi' olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
"Mehdi" olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Doktor abisinin öldüresiye darbettiği kadın, dehşet anlarını anlattı
Doktor abisinin öldüresiye darbettiği kadın, dehşet anlarını anlattı
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası...
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit...
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan 'Sus' işaretli gönderme
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan "Sus" işaretli gönderme
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı! Masada 5 önemli başlık var
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı! Masada 5 önemli başlık var
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Halife Hafter Fahrettin Koca Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Emre Kınay Kemal Sunal Ajda Pekkan
Spor Bülent Uygun Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla İngiltere Trabzonspor Galatasaray Türkiye Kupası
Şu an buradasınız: Qualcomm Snapdragon 690 5G İşlemci Tanıtıldı, İşte Özellikleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 15:21:03. #1.15#
title