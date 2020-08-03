QRAS sınırları aşıyor; yurt dışında da gardıroplara hayat veriyor!
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QRAS sınırları aşıyor; yurt dışında da gardıroplara hayat veriyor!

Sade, zarif ve kusursuz çizgisi ile yurt içinde büyük beğeni toplayan QRAS, dünya kadınlarını da giymekte bir hayli kararlı. QRAS, mükemmelliyetçi tasarımlarını worldwide shipping ile yurt dışına da ulaştırıyor ve yurt dışında da gardıroplara hayat veriyor. İşte, QRAS'ın zengin ve kusursuz dünyası!

QRAS sınırları aşıyor; yurt dışında da gardıroplara hayat veriyor!
03.08.2020 10:08 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:12

MİNİMALİST ÇİZGİLER SINIRLARI AŞIYOR

Minimalist çizgisi ile yurt içinde gardıropların vazgeçilmezi haline gelen QRAS sınırları aşıyor; ülkemizde olduğu gibi tüm Avrupa ülkelerinde moda trendlerine yön veriyor. Hassas, zarif tasarımları ile moda trendlerine yön veren ve kadın giyimine yeni bir anlayış getiren QRAS, yormayan, sade, kusursuz tarzını moda dünyasına kabul ettiren özel tasarımlarını artık yurt dışına gönderiyor. Sınırlarını aşarak dünya kadınları ile buluşan özel tasarımlar, trendlere yön vererek;kombinlere hayat verecek.

KURULUŞ FELSEFESİNİ YAŞATIYOR

QRAS'ın kuruluş felsefesinde yatan "Biz sadece 'elbise' yapacaktık. Ama yaptığımız elbiseler sadece bir kıyafet olmaktan öte; kişiliğimizi yansıtan bir mesaj içerecekti. Heyecanla çalışmaya başladık. Keşfetmeyi, üretmeyi, gezmeyi, çalışmayı, hayal etmeyi seven güçlü kadınlar için ürettiğimiz QRAS elbiseleri büyük bir emek ve çalışma sonunda ortaya çıktı." ana fikri; doğdu, büyüdü, olgunlaştı ve dünya kadınları ile buluşmaya hazır. Worldwide shipping ile dünya kadınları, QRAS'ın özel tasarımları ile zarif kombilnere sahip olacak.

DÜNYA KADINLARI İLE BULUŞUYOR

Özgün çizgisini ulusal platforma taşıyan QRAS, başarı yolcuğunda hız kesmiyor. Worldwide shipping ile yurt dışında da raflarda yer alan QRAS, yurtdışı siparişleri de almaya başladı. Çizgisi ile büyük beğeni toplayan marka, özgün ve kusursuz tasarımlarını dünya kadınları ile buluşturuyor.

HAYATIN İÇİNDE OLAN KADINLARA HİTAP EDİYOR

QRAS kadını hangi yaşta olursa olsun; ister öğrenci ister çalışan ister ev hanımı olsun daima aktif bir hayatın içinde yer alıyor. Hayatın her alanında rol almayı seven QRAS kadını güçlü ve kararlı kişiliği ile herkes için rol model oluyor.

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