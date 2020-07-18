PYD/PKK sözde üst düzey yöneticisi teslim oldu! Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut, Mersin'de teslim oldu Terör örgütü PYD/PKK'nin elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni ''Viyan Şervan" kod adına sahip Dalya Mahmut Müslüm, ikna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.Dalya Mahmut, terörden aranalar listesinde kırmızı listede bulunuyordu. Böylelikle yılbaşından bu yana 110 terörist teslim oldu.

PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde üst düzey kadrosundan Salih Müslüm'ün yeğeni olan Dalya Mahmut, 15 Temmuz'da Mersin'de emniyet güçlerine teslim oldu. Verdiği ifadesinde Müslüm, Suriye'de kırmızı bültenle aranan başka bir teröristin kormalığını yaptığını belirtti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PYD/PKK elebaşlarından ve terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Salih Müslüm'ün yeğeni "Viyan Şervan" kod adlı Dalya Mahmut Müslüm'ün (21) teslim olmasına yönelik ikna çalışması yürütüldü.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİSTİN YAKIN KORUMASI

Polislerin ikna çalışmaları sonucu Müslüm, 15 Temmuz'da öğle saatlerinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne teslim oldu.

Müslüm, emniyetteki ilk ifadesinde, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sözcüsü Salih Müslüm'ün öz yeğeni olduğunu, Suriye'de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan "Esma Samur" kod adlı terörist Gülten Altaş'ın yakın korumalığını yaptığını söyledi.

Ayrıca Müslüm'ün babası Mahmut Müslüm'ün de Aynularab'da (Kobani) PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

110 TERÖRİST İKNA OLDU

Böylece yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist sayısı 110'a ulaştı.

Kaynak: AA