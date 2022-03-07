Putin yürürken sağ kolunu neden sabit tutuyor? Uzmanlar Rusya liderinin KGB geçmişine dikkat çekiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yürüyüşü yeniden gündem oldu. Ukrayna'yı işgal için ordusuna emir veren ve 12 gündür akan kan nedeniyle bütün dünyanın tepkisini çeken Rus liderin vücut dili, mercek altına alındı. Putin'in yürüyüşündeki bir detaya dikkat çeken uzmanlar, ilginç bir bağlantıya odaklandı.

SAĞ KOLUNUN NEDEN SABİT OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Yürürken hep sağ kolunu sabit tutan Putin'in bu sırrını çözmek isteyen analistler, dikkatini Rus liderin geçmişine çevirdi. Putin'in sağ elini geride tutmasının nedenini araştıran Portekiz, İtalya ve Hollandalı nörologlar; çalışmalarının ardından iki ihtimali öne çıkardı.

"PARKİNSON İDDİASINDA BULUNULDU AMA..."

Analistlere göre, Putin'in yürürken sağ elini sabit tutması ve sol elini daha fazla hareket ettirmesi Parkinson hastalığının başlangıcı olabilirdi. Ancak kamuoyunda bilinen bilgilere göre Rus liderin böyle bir hastalığı yok.

Dikkat çekecek derecede farklı yürüyüşe sahip olan Putin'in sağ kolunu sabit tutmasının nedeni olarak, öne çıkan ikinci ihtimal ise geçmişi olabilir.

NEDENİ "KGB GEÇMİŞİ" OLABİLİR

British Medical Journal'de yayınlan araştırmaya göre; Putin, Sovyet istihbaratı KGB'de aldığı eğitim nedeniyle böyle yürüyor olabilir. Çok iyi derecede silah kullanabilen Putin, aldığı eğitimler sayesinde böyle bir alışkanlık kazanmış olabilir.

AJANLAR SİLAHLARINI GÖĞSÜNÜN ALTINDA TAŞIYORDU

Uzmanlara göre Rus liderin sağ kolunu sabit tutmasının perde arkasında sürekli tetikte olmak var. Çünkü KGB ajanları, silahlarını göğsünün altında taşıyordu. Böylece sağ elin tabancaya daha kısa sürede ulaşması amaçlanıyor.