Putin ve Trump 7 Temmuz'da Bir Araya Gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile G20 çerçevesinde 7 Temmuz tarihinde görüşeceği bildirildi.



Rus haber ajansı Prime'de yer alan haberde Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuriy Uşakov, ilgili soru üzerine "Uzlaşmaya varıldı, görüşme 7 Temmuz tarihinde düzenlenecek" dedi.



G20 zirvesi Almanya'nın Hamburg şehrinde 7-8 Temmuz tarihlerinde yer alacak. Zirvede, Putin ve Trump'ın ilk kez bir araya gelecekler. - Moskova