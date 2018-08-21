Putin, Ürdün Kralı ile Suriye'yi Konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Suriye meselesi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ürdün Kralı II. Abdullah ile Suriye meselesinin çözüm süreci üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada tarafların savaş sebebi ile Suriye'den göç eden Suriyelilerin ülkelerine geri döndürülme ve Suriye'nin iyileştirilmesi konuları üzerinde durduğu belirtildi. Kremlin, iki ülkenin ilgili bakanlıklarının konu hakkında etkili bir işbirliği yürütülmeye çalıştığını belirtti. Öte yandan dün Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mikhail Bogdanov'un Suudi Arabistan'ın Moskova Büyükelçisi ile Suriye meselesinin çözümü üzerine görüştüğünü duyurulmuştu.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)