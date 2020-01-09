: Putin, Karadeniz'de Rus donanmalarının tatbikatını izledi

09.01.2020 22:04 | Son Güncelleme: 09.01.2020 23:11

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Rus Karadeniz ve Kuzey donanmalarının birlikte gerçekleştirdiği tatbikatı Mareşal Ustinov füze kruvazörünün güvertesinden takip etti. Putin, Kalibr seyir füze ve Kinjal süpersonik hava balistik füze atışlarını izledi.

PUTİN BİLGİ ALDI

Rusya Kuzey Filosu Komutanı Nikolay Yevmenov, tatbikat tamamlandıktan sonra Putin'e, çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Karadeniz Filosu'ndan Amiral Grigoroviç, Amiral Makarov fırkateynleri; Orehovo-Zuyevo, Naberjnıe Çelnı, İvanovets küçük füze gemileri ve hücum botları; Sezar Kunikov ve Azov büyük çıkarma gemileri; Dmitriy Rogaçev ve Vasiliy Bıkov devriye gemileri; Kolpino denizaltısı, küçük denizaltısavar gemiler ve mayın tarama gemileri tatbikatta yer aldı.

FÜZE ATIŞLARI YAPILDI

Kuzey Filosu'ndan ise Putin, Yevmenov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bulunduğu Mareşal Ustinov füze kruvazörünün yanı sıra Koramiral Kulakov büyük denizaltı savar gemisi tatbikata katıldı. Tatbikat sırasında Mig-31K savaş uçakları belirlenen hedeflere Kinjal füzesi ile atış yaptı. Amiral Grigoroviç fırkateyni, Orehovo-Zuevo gemisi ve Koplino denizaltısı mürettebatları Kalibr füzeleri ile atış gerçekleştirdi. İvanovets ve Naberjnıe Çelnı hücumbotları ile gemisavar Moskit füzelerini fırlattı.

İKİ FÜZE ATIŞI YAPILDI

Karadeniz Filosu'nun Utes kıyı füze sistemleriyle sahte düşman gemilerine karşı iki füze atışı yapıldı.Tatbikatta Su-30SM, Su-24M ve Tu-95 uçakları yer aldı. İnsansız hava araçları da tatbikatı kesintisiz olarak havadan gözlemledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu