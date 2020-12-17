Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı ifadeler: Görüş ayrılıklarımız olsa da Erdoğan sözünü tutan biri
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Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı ifadeler: Görüş ayrılıklarımız olsa da Erdoğan sözünü tutan biri

17.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:54

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sözünü tutan bir kişi olarak tanımladı. Rus lider ayrıca Erdoğan ile görüş ayrılıkları yaşadığını da belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yıl sonu değerlendirme toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

GÖRÜŞ AYRILIKLARI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Erdoğan ile görüş ayrılıklarının da olduğunu söyleyen Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı konularda görüş ayrılıkları var. Hatta bazen zıt görüşlerimiz de var" dedi.

"ÜLKESİ İÇİN SONUNA KADAR GİDER"

Değerlendirmelerine devam eden Rus lider Putin "Fakat o sözünü tutan biri. Ülkesi için sonuna kadar gider" ifadelerini kullandı.

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı ifadeler: Görüş ayrılıklarımız olsa da Erdoğan sözünü tutan biri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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