Putin'e meydan okuyan Biden'ın karizmasını çizen gaf! Yardımcısı Harris bile dondu kaldı

Abd Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırılar hakkında açıklamalarda bulunarak Putin'e ciddi bedeller ödeteceklerini söyledi. Biden, "Müttefiklerimize katılarak hava sahamızı tüm Rus uçaklarına kapattık" ifadelerini kullandı.

Putin'in Ukrayna savaşında Rusya'nın daha zayıflarken dünyanın daha da güçlendiğine işaret eden Biden, dünyanın Ukrayna'ya destek için birleştiğini dile getirdi.

"UKRAYNALILAR" YERİNE "İRANLILAR" DEDİ

Biden, konuşmasında "Ukraynalılar" yerine "İranlılar" ifadesini kullanarak "Milletlerimiz arasında derin bağlar kuran Sayın Ukraynalı Amerikanlar, sizinleyiz. Putin, Kiev'i tanklarla kuşatabilir ancak İran halkının kalbini ve ruhunu asla kazanamayacak." dedi.

UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ DE KONUŞMAYI DİNLEDİ

Biden'ın konuşmasını Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova da Biden'ın eşi Jill Biden'ın yanında izledi. Öte yandan Kongre üyeleri de Ukrayna ile dayanışma ile yakalarına Ukrayna bayrağının renkleri olan mavi ve sarı kurdelalar taktı.