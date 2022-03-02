Putin'e meydan okuyan Biden'ın karizmasını çizen gaf! Yardımcısı Harris bile dondu kaldı
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ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'de yaptığı konuşmasında "Ukrayna halkı" yerine "İran halkı" ifadelerini kullandı. Biden'ın "Putin Kiev'i tanklarla kuşatabilir ama asla İran halkının kalbini ve ruhunu kazanamayacak." sözlerine yanında bulunan yardımcısı Kamala Harris de şaşırdı.
Abd Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırılar hakkında açıklamalarda bulunarak Putin'e ciddi bedeller ödeteceklerini söyledi. Biden, "Müttefiklerimize katılarak hava sahamızı tüm Rus uçaklarına kapattık" ifadelerini kullandı.
Putin'in Ukrayna savaşında Rusya'nın daha zayıflarken dünyanın daha da güçlendiğine işaret eden Biden, dünyanın Ukrayna'ya destek için birleştiğini dile getirdi.
"UKRAYNALILAR" YERİNE "İRANLILAR" DEDİ
Biden, konuşmasında "Ukraynalılar" yerine "İranlılar" ifadesini kullanarak "Milletlerimiz arasında derin bağlar kuran Sayın Ukraynalı Amerikanlar, sizinleyiz. Putin, Kiev'i tanklarla kuşatabilir ancak İran halkının kalbini ve ruhunu asla kazanamayacak." dedi.
UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ DE KONUŞMAYI DİNLEDİ
Biden'ın konuşmasını Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova da Biden'ın eşi Jill Biden'ın yanında izledi. Öte yandan Kongre üyeleri de Ukrayna ile dayanışma ile yakalarına Ukrayna bayrağının renkleri olan mavi ve sarı kurdelalar taktı.