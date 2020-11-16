Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım

16.11.2020 00:26 | Son Güncelleme: 16.11.2020 00:59

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Karabağ Anlaşması'nı imzalamadan hemen önce çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Putin'in, Karabağ Anlaşması'nı okumasını öneren yardımcısına "Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım" şeklinde karşılık vermesi dikkat çekti.

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de Dağlık Karabağ bölgesine başlattığı operasyon, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in devreye girmesiyle sona erdi. Ermenistan için "teslim olma" anlamı içeren anlaşmaya göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan'a bırakıldı.

Anlaşma imzalanmadan hemen önce çekilen görüntüler de sosyal medyada hızla yayıldı.

PUTİN: ANLAŞMAYI ZATEN BEN YAZDIM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Karabağ Anlaşması'nı imzalamadan hemen önce çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Putin'in, "Anlaşmayı kontrol edecek misiniz?" diye soran yardımcılarına "Neden okumalıyım ki? Gerek yok, kendim yazdım zaten" şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.

DAĞLIK KARABAĞ ANLAŞMASI'NIN MADDELERİ

İşte Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan Karabağ Anlaşması'nın maddeleri şu şekilde:

1- Kelbecer 15 Kasım, Ağdam Rayonu 20 Kasım, Laçın 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verilecek.

2- Tarafların ateşkese uymasını denetlemek amacıyla bir mekanizma oluşturulacak.

3- Dağlık Karabağ'da temas hattında ve Laçin koridorunda Rus barış gücü bulunacak.

4- Ermenistan ordusu, geri çekilmesini Rus askerlerinin denetiminde yapacak.

5- Rus barış güçleri Dağlık Karabağ'da 5 yıl süreyle kalacak. Taraflar 6 ay öncesinde itiraz etmezlerse süre otomatik olarak 5 yıl uzayacak.

6- 3 yıl içinde Ermenistan ile Hankendi arasındaki rota oluşturulacak. Rus askerleri bu rotanın korunması için yeniden konuşlandırılacak.

7- Yerinden edilmişler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin kontrolünde Dağlık Karabağ ve etrafındaki bölgelere dönecek.

8- Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaşım koridoru açılacak.

9- Taraflar arasında esir ve cenaze değişimi yapılacak.

Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Kamala Harris Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere İrem Derici Acun Ilıcalı Didem Soydan
Spor Ozan Tufan Ozan Kabak Caner Erkin Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Rusya Yangın Ermeniler Formula 1
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 01:12:10. #1.15#
title