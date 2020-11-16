Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Karabağ Anlaşması'nı imzalamadan hemen önce çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Putin'in, Karabağ Anlaşması'nı okumasını öneren yardımcısına "Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım" şeklinde karşılık vermesi dikkat çekti.