Putin'den Draghi'ye "İtalya'ya doğal gaz akışı sabit kalacak" garantisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün İtalya Başbakanı Mario Draghi ile yaptığı görüşmede Rusya'dan İtalya'ya doğal gaz akışında kesinti olmayacağı garantisi verdiği belirtildi.

Putin-Draghi görüşmesinin ardından İtalya tarafından yapılan açıklamada "Ukrayna krizi ve ikili ilişkiler" konularının ele alındığı duyuruldu.

İtalya Başbakanlığı açıklamasına göre "Draghi, gerilimin düşürülmesinin önemini vurguladı" ve iki lider "Krize sürdürülebilir bir çözüm bulunması ve güven ortamının yeniden inşası için ortak çabada bulunma" konusunda anlaştı.

Kremlin'in açıklamasında ise ticaret ve enerji gibi ikili gündem maddelerinin de ele alındığı belirtildi. "Vladimir Putin, Rusya'nın İtalya'ya Rus doğalgazı tedarikinde istikrar garanti etmeye hazır olduğunu yineledi" denildi.

Putin ayrıca, geçen hafta İtalyan şirketleriyle yaptığı görüşmenin sonuçlarından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Ukrayna krizi sürerken İtalya'nın önde gelen şirketleri geçen hafta Çarşamba günü Putin ile video konferans aracılığıyla görüşme yapmıştı. Tartışmalara yol açan bu görüşmeye İtalyan enerji devi Enel de katılmıştı.

"Gaz garantisi" manşetlerde

Draghi-Putin görüşmesi ve bu görüşmenin enerji boyutu bugünkü İtalyan gazetelerinin birçoğunun baş sayfasında yer aldı.

Ülkenin en büyük gazetelerinden Corriere della Sera, "Başbakan, Rus Devlet Başkanı'ndan sınırdaki gerginliklerin azaltılmasını istedi ve gaz akışının sabit kalacağı sözünü aldı" diye yazdı.

La Stampa gazetesi de manşetten verdiği haberde Draghi'nin "arabuluculuk yapmaya çalıştığını" ve "gaz konusunda garantiler elde ettiğini" vurguladı.

Il Messaggero, "Draghi-Putin, gaz temasları" manşetiyle çıktı.

Il Fatto Quotidiano gazetesi de "Draghi Putin'i aradı ve İtalya için gaz pazarlığı yaptı" başlığını kullandı.

İtalya basını, Avrupa'ya yakıt tedarikinin geçen Aralık ve Ocak aylarında azaldığını ve Ukrayna'dan geçen hatta bu düşüşün yüzde 40'a vardığını vurguladı.

5.5 milyar euro değerinde destek paketi

Başbakan Mario Draghi geçen Eylül ayında enerji krizi ve alınacak tedbirleri açıklarken, "Hükümet müdahalesi olmazsa gelecek 3 ayda elektrik fiyatları yüzde 40, gaz fiyatları da yüzde 30 artabilir" demişti.

Hükümet enerji krizinin faturalara yansımasını kontrol altında tutabilmek için bu yılın ilk çeyreği için toplamda 5.5 milyar euro değerinde bir destek paketi hazırladı.

Ancak hükümetin destek paketinin enerji faturalarındaki artışı bastırmakta yetersiz kaldığı eleştirileri var. Esnaf ve Küçük İşletmeler Derneği (Cgia), devlet yardımlarının faturalardaki artışın ancak yüzde 6'sını karşılayabildiğini ve daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Putin'den İtalyan şirketlere "serenat"

Ukrayna ve enerji krizi sürerken Rusya lideri Vladimir Putin'in geçen hafta İtalyan şirketleriyle görüşmesi tartışma ve eleştirilere de neden olmuştu. Rusya tarafından yapılan açıklamaya göre video konferans toplantısında, "Rusya ile İtalya arasında ticaret, ekonomik ve yatırım iş birlikleri ile ikili iş ilişkilerinin daha da genişletilmesi olasılıkları" ele alındı.

Putin burada yaptığı konuşmada, "Rusya İtalyan tüketiciler için güvenilir bir enerji kaynağı tedarikçisidir. 2021'de Gazprom İtalya'da 22.7 milyar metreküp doğal gaz verdi. Bu miktar, 2020'de tedarik ettiği 20.8 milyardan çok daha fazla" dedi.

Putin'in İtalyan şirketlerle bu görüşmesinin Ukrayna krizi öncesinde organize edildiği açıklansa da tartışmalar dinmedi. İtalya Parlamentosu Cumhuriyetin Güvenliği Komisyonu (Copasir) üyeleri, "Ukrayna'nın sınırlarındaki durumun yarattığı endişe Avrupa ve ABD'de artıştayken İtalya'nın önemli şirketlerinin yöneticilerinin Rus şirketleri ve devlet başkanı ile konferans görüşmesi yapması garip" diye tepki gösterdi.

Görüşme uluslararası basında da polemiklere yol açtı. AB odaklı yayınlar yapan Politico.eu sitesinde, "Ukrayna krizinin ortasında Putin İtalya A.Ş.'ye serenat yapıyor" başlıklı bir haber analiz yayımlandı.

Giorgio Leali imzalı makalede, İtalya'nın "Soğuk Savaş günlerinden beri Rusya ile sıra dışı biçimde sıkı ilişkilere" sahip olduğu ve Roma yönetimin 2014'teki Kırım krizinde de Rusya'ya yaptırımlara direniş gösterdiği hatırlatıldı.

Öte yandan, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin ABD ve NATO ile olan ittifaklara öncelik verdiği vurgulanarak, "Rusya ile İtalya şirketleri arasındaki güçlü bağlar, Roma'nın 2014'te yaptığı gibi Moskova'ya yaptırımlara karşı çıkacağı anlamına gelmiyor" denildi.