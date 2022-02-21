Putin'den Donetsk ve Luhansk açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıyıp tanımayacağı konusunda bugün karar vereceğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıyıp tanımayacağı konusunda bugün karar vereceğini açıkladı.
İhlas Haber Ajansı - Güncel