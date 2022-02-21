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Putin'den Donetsk ve Luhansk açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Putin'den Donetsk ve Luhansk açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıyıp tanımayacağı konusunda bugün karar vereceğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıyıp tanımayacağı konusunda bugün karar vereceğini açıkladı.

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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