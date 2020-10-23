Putin: Dağlık Karabağ'da Türkiye ile anlaşmazlıklarımız var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ sorununda Türkiye ile aynı düşüncede olmadıklarını ve iki ülkenin anlaşmazlıkları konusunda ödün verebilecekleri noktalar bulmaları gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ sorununda Türkiye ile aynı düşüncede olmadıklarını ve iki ülkenin anlaşmazlıkları konusunda ödün verebilecekleri noktalar bulmaları gerektiğini söyledi.

Putin, çatışmalarda, her iki iki taraftan da ayrı ayrı 2 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğinii toplam can kaybının 5 bine yaklaştığını ekledi.

Rusya lideri televizyonda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan için, "sert görünebilir ama o esnek bir siyasetçi ve Rusya'nın da güvenilir bir ortağı" ifadesini kullandı.

Türkiye, Azerbaycan'a askeri göndermek de dahil, yardıma açık olduğunu açıklamıştı.

Bir düşünce kuruluşunun sanal ortamda yapılan toplantısında katılan Rusya lideri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile "sürekli" temas halinde olduğunu da belirtti. Putin, "Onlarla günde birkaç kere konuşuyorum" dedi.

Rusya lideri, iki ülkenin dışişleri bakanlarının Cuma günü Washington'da yapacakları görüşmeye de değinerek, "Umarım, Amerikalı ortaklarımız da uzlaşı sağlama noktasında bizimle uyum içinde hareket ederler" dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri bakanları bugün Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ayrı ayrı görüşecek.

Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Perşembe günü yaptığı açıklamada, güçlerinin İran'la olan sınır bölgesinde tüm kontrolü elde ettiğini söylemişti.