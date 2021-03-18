"Biden'la görüşmeye hazırım" diyen Putin'e Beyaz Saray'dan gerilimi tırmandıracak yanıt: 'Katil' dediği için pişman değil

ABD Başkanı Joe Biden'ın "Putin'in bir katil olduğuna inanıyorum" sözlerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir" yanıtını vermişti. Bu sözlerden sonra Putin gerilimi düşürecek bir açıklama yaparak Biden ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından Beyaz Saray, Biden'ın Putin'e 'katil' dediği için pişman olmadığını vurgulaması ilişkilerdeki gerilimi yeniden tırmandırabilir.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "katil" olarak nitelendirmesinin ardından Washington-Moskova hattında tansiyon yükselmişti. Biden'ın büyük yankı uyandıran sözlerine Putin'den cevap gecikmemişti. Putin, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. ABD'deki müesses nizamın bilinci, zorlu ve genellikle yerel halkın soykırımıyla bağlantılı koşullarda oluşmuştur" demişti.

"GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

Putin, ABD Başkanı Joe Biden'la "Cuma veya Pazartesi günü" görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Rus lider, bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri ele almaya hazır olduğunu vurguladı.

"BIDEN, KATİL DEDİĞİ İÇİN PİŞMAN DEĞİL"

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki ise bugün yaptığı açıklamada, "Biden, Putin'e 'katil' dediği için pişman değil. Rusya ile verimli ilişkilerimize devam etme konusunda umutluyuz. ABD Büyükelçisi Moskova'da kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

BIDEN NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın ABD seçimlerine karıştığına dair iddialar üzerine çok sert açıklamalarda bulunmuştu. Biden, ABC News'e verdiği röportajda sert bir şekilde Rusya ve Putin'i hedef almış, "Bence, Rusya'nın lideri Putin bir katil" demişti. Biden ayrıca, "Moskova, seçimlere karıştığı için bedel ödeyecek" ifadesinde bulunmuş, bunun ne olacağına ilişkin soruya ise ABD Başkanı, "Kısa süre içinde göreceksiniz" yanıtını vermişti.