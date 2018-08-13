Putin Almanya'ya Gidiyor

Almanya Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Ağustos'ta Almanya'ya geleceğini söyledi.

Brandenburg Eyaletindeki Meseberg devlet konukevinde ağırlanacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Almanya-Almanya arasında bir araya gelecek.

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan sözcü Steffen Seibert, Putin ile Merkel arasında başta uluslararası sorunlar başta olmak üzere ABD'nin yaptırımları Suriye ve Tartışmalı Alman-Rus doğalgaz boru hattı Kuzey Akım 2 projesinin masaya yatırılacak olan konuların başında geldiğini belirtti. Seibert, Almanya'nın Ukrayna'nın gaz taşımacılığında rolünü sürdürmesinin önemli olduğunu düşündüğünü vurguladı. - BERLİN