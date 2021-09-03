Putin: "ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından insani felaket yaşandı"
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Putin: "ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından insani felaket yaşandı"

Putin: 'ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından insani felaket yaşandı'
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Taliban hükümetinin tanınması için açıklamaların ötesinde atılan adımların değerlendirilmesinin gerektiğini belirterek, "Afganistan'da ABD ve müttefikleri için çalışan ve terk edilen insanların sayısına bakarsanız, bu bir insani felakettir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Taliban hükümetinin tanınması için açıklamaların ötesinde atılan adımların değerlendirilmesinin gerektiğini belirterek, "Afganistan'da ABD ve müttefikleri için çalışan ve terk edilen insanların sayısına bakarsanız, bu bir insani felakettir." dedi.

Putin, Rusya'nın Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda Afganistan'daki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve diğer Batılı güçlerin Afganistan'dan çekilmesinin ardından "gerekli derslerin" alınması gerektiğini ifade eden Putin, "Afganistan'a girdiklerini ve çok sayıda hata yaptıklarını ifade ediyorlar. Şimdi aynı hataları diğer ülkelere karşı uyguluyorlar. Yaptırımlar nedir? Bir ülkenin kendi kurallarını başka bir ülkeye empoze etme çabasıdır ve bunu dünyanın çeşitli ülkelerine yönelik sürdürüyorlar. Eğer gerçekten hatalarından önemli dersler alırlarsa, o zaman dünya siyasetinde değişiklikler görebiliriz." diye konuştu.

ABD'nin Afganistan'da serüveni için 1,5 trilyon dolardan fazla para harcadığına dikkati çeken Putin, "Amerikalılar son derece pragmatik insanlar ancak bu kadar harcamanın ardından sonuç ne oldu? Afganistan'da ABD ve müttefikleri için çalışan ve terk edilen insanların sayısına bakarsanız, bu bir insani felakettir." dedi.

Demokrasinin ülkelere güç kullanarak empoze edilmesinin kabul edilemez olduğunu anlatan Putin, "Bazılarının demokrasiye ihtiyacı varsa, halk buna kendiliğinden karar verir, şiddete başvurmaya gerek yoktur." ifadesini kullandı.

Putin, Rusya'nın Afganistan'ın bölünmesinden yana olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Afganistan bölünürse kiminle muhatap olacağız? Rusya'nın, Taliban'ın Afganistan'ı neredeyse tamamıyla kontrol ettiği gerçeğinden yola çıkması gerekiyor. Taliban medeni topluma ne kadar hızlı dahil olursa, onunla iletişim kurmak, etkilemek, bazı soruları sormak ve medeni toplumun kurallarını anlatmak o kadar kolay olur. Taliban hükümetinin tanınması için açıklamaların ötesinde atılan adımların değerlendirilmesi gerekir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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