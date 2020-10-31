Pusu kurarak cinayet işleyen katil müebbet yedi

Trabzon'da daha önceden tartıştığı kişiye pusu kurup içinde bulunduğu araca silahla ateş açarak bir kişiyi öldüren katil zanlısı, yargılandığı mahkemede müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde 5 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Emrullah Güner, daha önceden tartıştığı yaşıtı Milli Kick Bokscu Mustafa Danışmaz'a pusu kurmuş ve içinde bulunduğu aracı Özgen Mahallesi Bayburt Caddesi üzerinde silahla taramıştı. Saldırı anında direksiyonun başında bulunan Mustafa Danışmaz'ın babası Abdullah Danışmaz (50) göğsünden yaralanmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

OLAYIN ARDINDAN FİRAR ETTİ, 3 AY SONRA YAKALANDI

Olayın ardından firar eden ve üç ay sonra ele geçirilen Emrullah Güner, Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlamıştı. Delilleri inceleyen ve tanık beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, Güner'in yargılandığı davada kararı verdi. Katil zanlısı Emrullah Güner'in "kasten öldürme" suçundan yargılandığı davada, mahkeme heyeti Güner'i müebbet hapis cezası ile cezalandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı